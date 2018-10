New York | su di giri Cabot Oil & Gas

New York : mette il turbo CME : Grande giornata per CME , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,29%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di CME più pronunciata rispetto all'...

New York : scambi in forte rialzo per Constellation Brands : Vigoroso rialzo per Constellation Brands , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,81%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Constellation Brands ...

New York : sell-off per Abercrombie & Fitch : Pressione sulla società americana dell'abbigliamento giovanile , che perde terreno, mostrando una discesa del 3,59%. Lo scenario su base settimanale di Abercrombie & Fitch rileva un allentamento della ...

New York : exploit di Eli Lilly : Prepotente rialzo per Eli Lilly , che mostra una salita bruciante del 4,83% sui valori precedenti. Comparando l'andamento del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, si nota che Eli Lilly ...

International Paper - crollano le quotazioni a New York : In forte ribasso International Paper , che mostra un disastroso -2,88%. Lo scenario su base settimanale di International Paper rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dallo S&P-...

In evidenza Mgm Resorts International sul listino di New York : Vigoroso rialzo per Mgm Resorts International , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,84%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'...

New York : in rally United Rentals : Prepotente rialzo per United Rentals , che mostra una salita bruciante del 4,17% sui valori precedenti. L'andamento di United Rentals nella settimana, rispetto allo S&P-500 , rileva una minore forza ...

Seduta positiva a New York : Si muove al rialzo la borsa di Wall Street con il Dow Jones che tocca nuovi massimi, grazie soprattutto alla buona performance dei titoli tech e finanziari. Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones ...

Trump - Stato di New York indaga su accuse di elusione fiscale dopo inchiesta Nyt. Lui : ‘Mi attaccano - ma storia vecchia’ : dopo l’inchiesta pubblicata dal New York Times sulla ricchezza di Donald Trump, raggiunta, secondo il quotidiano, grazie a 413 milioni di dollari ereditati dal padre eludendo il fisco, il Dipartimento per la tassazione e le finanze dello Stato di New York ha deciso di avviare delle indagini. Ad affermarlo è il portavoce del Dipartimento che ha affermato di voler “rivedere le accuse lanciate nell’articolo“. Secondo il ...

«Sully» : la storia vera dell'ammaraggio a New York - : Cast Genere: Drammatico Uscita: 2016 Regista: Clint Eastwood Cast: Tom Hanks, Aaron Eckhart, Laura Linney, Anna Gunn Trama Tratto da un fatto di cronaca avvenuto il 15 gennaio del 2009, ...

New York : exploit di Valero Energy : Protagonista Valero Energy , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,70%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Valero Energy più ...

New York : rally per Marathon Petroleum : Effervescente Marathon Petroleum , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,74%. La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello dello S&P-...

Advanced Micro Devices - quotazioni in picchiata a New York : Aggressivo avvitamento per Advanced Micro Devices , che tratta in perdita del 6,51% sui valori precedenti. Lo scenario su base settimanale di Advanced Micro Devices rileva un allentamento della curva ...

