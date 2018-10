Nessuno pensi alla riffa sulla pelle dei disabili

Pensione di cittadinanza - Di Maio : “D’ora in poi Nessuno prenderà meno di 780 euro al mese” : "D’ora in poi non ci deve essere più nessun pensionato che prende meno di 780 euro al mese. Ci sono dei pensionati minimi che in questo momento prendono 400 euro di Pensione. La Pensione di cittadinanza è nel contratto di governo", ha dichiarato questa mattina il vicepremier pentastellato Luigi Di Maio.Continua a leggere

Renzi : “Governo M5s-Lega molto più compatto di quel che si pensi - Nessuno li schioda. Ma non si libereranno di noi” : “Il governo M5s-Lega è molto più compatto di quello che si pensi. Litigano tutti i giorni, causeranno una crisi economica, ma nessuno li schioda“. In compenso “non si libereranno di noi. Manca il governo, non l’opposizione. Urlo con forza che con questi non solo non facciamo un governo, ma facciamo opposizione dura”. Matteo Renzi, ospite a Circo Massimo su Radio Capital, torna ad attaccare l’esecutivo pentastellato ...

Bonafede : "Nessuno pensi di poter annacquare la legge anti-corruzione" : "Sono aperto a tutte le proposte in grado di migliorarla, ma nessuno deve immaginare di annacquare la legge contro i corrotti". Lo ha detto a SkyTg24 il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. "La Lega - ha aggiunto il ministro - finora è stato un partner solidissimo nella battaglia di legalità e anche nella legge spazza corrotti".

Tutti ad applaudire i vigili del fuoco a Genova - ma Nessuno che pensi veramente a loro : Una società politica che sostituisce la coesione con il rancore non può avere futuro e mi vengono in mente i memorabili versi di Ungaretti: "C essate di uccidere i morti, non gridate più, non gridate"...

Pensioni d'oro. Di Maio incalza : "Nessun privilegio per Nessuno" : "La nostra proposta di legge sulle Pensioni d'oro come al solito ha tanti nemici potenti che faranno di tutto per mantenere il loro privilegio ai danni dei comuni cittadini. La maggior parte di loro ...

Economia : Garavaglia a 'Italia Oggi' sulla sospensione del Bando periferie - Nessuno sarà penalizzato : Roma, 09 ago 09:29 - , Agenzia Nova, - Il governo non fa gli interessi di 90 comuni ma di tutti gli 8 mila comuni italiani. Le risorse per gli interventi di riqualificazione urbana... , Res,

Il pensiero unico è il nuovo nemico del governo - ma Nessuno sa cosa sia : ... in cui si trovano articoli che spaziano dalle prese di posizione del Papa contro il razzismo al codice anti-molestie di Netflix, passando per Piero Angela che "usa la scienza per fare politica." ...