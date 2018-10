Nell' era delle ideologie | l' Italia riparte dalla marcia Perugia-Assisi

AgNelli - la lettera agli azionisti : "Prossimi sei anni cruciali per la Juventus" : Il sito ufficiale del club bianconero ha pubblicato il testo della lettera di Andrea Agnelli rivolta agli azionisti, nella quale il presidente parla dei risultati ottenuti e di quelli da conseguire in ...

Andrea AgNelli scrive agli azionisti bianconeri in vista dell'assemblea che ridisegnerà la dirigenza : Vincere tutto e progettare il futuro. Andrea Agnelli scrive agli azionisti bianconeri, in vista dell'assemblea del 25 ottobre che ridisegnerà la dirigenza con l'addio dei due amministratori delegati ...

Operazione Diplomat - diplomi falsi Nella sede base di Ispica : Conferenza stampa stamattina nella sede della procura della Repubblica di Agrigento per l'Operazione Diplomat, diplomi falsi in un centro a Ispica

Honda insieme a General Motors Nella guida autonoma : Honda Motor investirà 2,75 miliardi di dollari per l'acquisto di una quota del 5,7 per cento in Cruise. Lo ha fatto sapere la stessa Honda annunciando che collaborerà con General Motors per lo ...

Londra : Nella bufera Severn Trent : Si muove in profondo rosso Severn Trent , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 2,88% sui valori precedenti. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice ...

Juventus - la lettera di Andrea AgNelli agli azionisti : “prossimi 6 anni cruciali” : Juventus, la lettera di Andrea Agnelli è apparsa oggi sul sito ufficiale del club bianconero, il presidente ha parlato del futuro della società e delle ambizioni juventine Juventus, la lettera di Andrea Agnelli: “Cari Campioni d’Italia, il progetto di bilancio, che sottoponiamo alla Vostra approvazione, rappresenta la fotografia istantanea di una società, la Juventus, che ha saputo in questi anni crescere sia sul campo, con ...

Juventus - la lettera di AgNelli agli azionisti : 'Cruciali i prossimi 6 anni' : ... UEFA - e altre confederazioni - e federazioni nazionali, ma soprattutto con un ruolo sempre maggiormente riconosciuto degli imprenditori e degli investitori del mondo del calcio, che garantiscono ...

Juventus - la lettera di Andrea AgNelli agli azionisti : 'Siate orgogliosi di questa epoca' : Il Presidente, Gaetano Miccicché, sta improntando questi primi mesi nel suo nuovo incarico ad uno stile manageriale, tipico del mondo da cui proviene, quello imprenditoriale e finanziario, che è ...

Preti frati e giudici. Criminalità e clero Nella Repubblica di Venezia. Venerdì sera a Pieve d'Alpago Sante Rossetto presenta il suo ultimo ... : Una cronaca, ormai divenuta storia, che va ad aggiungersi ai recenti poco edificanti episodi che stanno turbando ancora una volta la Chiesa.

Tim Cook parlerà di privacy e di etica Nella gestione dei dati a Bruxelles - : Cook ha spiegato ancora che non c'è stato nessun coordinamento tra le aziende del mondo IT come Facebook e Twitter per rimuovere i podcast Alex Jones , anche queste hanno deciso di sospendere gli ...

FIFA 19 : EA Sports corregge il buffissimo glitch di Petr Cech Nella Carriera : In queste prime settimane dal lancio di FIFA 19, un curioso glitch con protagonista il portiere dell'Arsenal Petr Cech ha suscitato l'ilarità della community, arrivando all'attenzione dello stesso numero 33 del club londinese.Nel corso della Carriera di FIFA 19, il nostro allenatore incontra agenti e calciatori in procinto di unirsi alla squadra, e Petr Cech in queste cutscene compariva con indosso l'ormai famoso caschetto con il quale scende in ...

Malore Nella notte - muore imprenditrice 44enne. Era la zia dei fratelli morti nel rogo di Messina : È morta Mariagrazia Messina, titolare di un negozio nel centro della città di Messina e zia dei piccoli Francesco Filippo e Raniero, i due bambini morti lo scorso giugno nel devastante incendio avvenuto nella loro casa in via dei Mille. Ignote al momento le cause del decesso, anche se con tutta probabilità potrebbe trattarsi di infarto.Continua a leggere

Gaetano Intrieri - il consulente di ToniNelli si è dimesso. Era stato condannato per bancarotta e il cv risultava “gonfiato” : La condanna definitiva per bancarotta fraudolenta, il curriculum con esperienze in McKinsey e un master al Mit di Boston. E anche alcune frasi sessiste su Twitter. Così, alla fine, Gaetano Intrieri, esperto del settore aeronautico scelto come consulente nella Struttura di missione del ministero delle Infrastrutture, ha lasciato il suo incarico. Le sue dimissioni dalla commissione che sta analizzando i costi-benefici delle Grandi opere risalgono ...