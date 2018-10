Nei laboratori Infn di Frascati caccia al fotone oscuro con Padme

Settimana della Scienza " Studenti Nei laboratori del Polo Neurobiotech di Caserta. : Un viaggio nel tempo attraverso antiche idee, antiche sfide, per arrivare alle grandi domande del presente, fino al futuro che la Scienza sta disegnando. Rappresentato dalla De Lorean, l'...

Ats Brescia - ecco come si lavora Nei laboratori di ricerca sulla legionella : E' allarme polmonite nel Brescia no. I casi accertati sarebbero saliti a 138. L'Ats di Brescia è a caccia di un batterio nell'acqua, forse la legionella .

Estate nissena. Eventi Nei quartieri - concerti in centro storico - mostre e laboratori : In fase di definizione le attività di settembre che riguardano gli spettacoli musicali per piccole piazze e caffè concerto e le attività al quartiere Provvidenza con l'associazione Creative Spaces . ...