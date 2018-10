NBA – La verità di Derrick Rose | “dopo la rottura del crociato in molti avrebbero smesso

sportfair

(Di giovedì 4 ottobre 2018)è pronto a giocare una stagione da protagonista in maglia Timberwolves: l’ex Bulls e Cavs è tornato a parlare dei suoi infortuni e della forza di volontà che c’è voluta per superarli La carriera disembrava destinata a viaggiare a grandi velocità, come il suo gioco atletico e spumeggiante, verso l’Olimpo dell’NBA. Purtroppo però, il destino e tanti infortuni hanno interrotto il suo cammino a metà strada, facendogli assaporare la gloria dell’essere diventato già in giovane età MVP, per poi trascinarlo in un circolo di infortuni che lo hanno fortemente limitato durante la carriera. In una recente intervista, adesso che gli infortuni sembrano ormai alle spalle, il playmaker dei Timberwolves è tornato a parlare dei momenti più difficili della carriera, della questione ritiro e del suo amore per il basket che lo ha spinto a ...