NBA | Danilo Gallinari si diverte | 22 punti e show nella vittoria contro Minnesota

NBA 2018-2019 - Marco Belinelli : “Vorrei essere il nuovo Ginobili”. Danilo Gallinari : “Ora sto bene - i sacrifici pagano” : Giornata di media day per la NBA, il giorno in cui le varie franchigie si rendono disponibili alla stampa. Si apre così la stagione del campionato di basket più famoso del mondo in vista della prima giornata di regular season prevista per il 29 settembre. Protagonisti anche due italiani dopo le note polemiche estive per la mancava presenza in Nazionale: Marco Belinelli è pronto per la nuova avventura con i San Antonio Spurs mentre Danilo ...

Mercato NBA – Danilo Gallinari vicino ai Cleveland Cavaliers : scambio pazzesco in vista : Danilo Gallinari sarebbe vicino a trasferirsi ai Cleveland Cavaliers: l’azzurro avrebbe un ruolo di primo piano nell’era post LeBron James Cleveland Cavaliers ancora molto attivi sul Mercato, alla ricerca degli ultimi tasselli per completare il roster e dare definitivamente il via all’era post LeBron James. L’ultimo nome finito in orbita Cavs sarebbe quello di Danilo Gallinari, dato in uscita dai Los Angeles Clippers. In Ohio Gallinari ...

Kia e la star NBA Danilo Gallinari insieme per il sociale : Dopo il suo impegno come testimonial ufficiale di Kia Motors Italia, Danilo Gallinari e Kia tornano a collaborare con un progetto di alto valore sociale, legato allo sport e ai giovani. Kia Motors Italia e uno dei più grandi protagonisti del Campionato NBA, saranno infatti protagonisti di un’iniziativa per la riqualificazione dei campi da basketball […] L'articolo Kia e la star NBA Danilo Gallinari insieme per il sociale sembra essere il ...

Basket - Danilo Gallinari spiega l’assenza in Nazionale : “Meglio prepararsi alla NBA - spero di unirmi per i Mondiali” : Danilo Gallinari non parteciperà alle prossime partite di qualificazione ai Mondiali 2019 di Basket. Nelle ultime ore si era parlato di un possibile rientro in azzurro del 30enne ma il suo nome non figura nella lista presentata in mattinata dal CT Meo Sacchetti in vista del raduno che precede i match contro Polonia e Ungheria. Il giocatore era stato protagonista di un caldo botta e risposta con il coach della Nazionale qualche mese fa ma, stando ...