Nave italiana nel Mediterraneo | ' Salveremo migranti' Salvini | ' Non arriverà qui'

Cosa farà davvero Mediterranea - la Nave italiana nel mare dei migranti : Roma, 4 ott., askanews, - 'E' ora di mettere in mare una nave italiana' e questa nave è Mediterranea, batte bandiera italiana ed è partita la notte scorsa dal porto siciliano di Augusta. Ora è in ...

Migranti - cos'è e cosa fa la Nave italiana "Mediterranea" : Roma, , askanews, - La nave italiana "Mediterranea" è partita dalle nostre coste per raggiungere il Mare Mediterraneo "per svolgere un'attività di monitoraggio, testimonianza e denuncia della ...

Nasce Mediterranea - ong varano una Nave italiana per i migranti : Roma, 4 ott., askanews, - "Mediterranea oggi ha messo in mare una nave che ha bandiera italiana, che è nel Mediterraneo centrale, che è in questo momento in uno spazio di frontiera, diventato un vero ...

Migranti - salpa Nave italiana "Mediterranea" : "Pronti a salvare vite" - : Il rimorchiatore Mare Jonio è stato riconvertito al progetto umanitario "per monitorare e denunciare". I promotori e i sostenitori dell'iniziativa sono politici, ong e onlus che annunciano: "Azione di ...

MIGRANTI - Nave italiana CON ONG IN MISSIONE IN LIBIA/ Nasce Mediterranea : Nichi Vendola fra i finanziatori : MIGRANTI, Mediterranea: il progetto delle ong italiane. “NAVE per monitorare e denunciare”. C'è anche l'ex governatore della regione Puglia, Vendola. Ecco in cosa consiste(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 16:16:00 GMT)

Migranti - partita Nave italiana per monitoraggio nel Mediterraneo : Roma, 4 ott., askanews, - Una nave italiana, 'Mediterranea', è partita dalle nostre coste per raggiungere il Mare Mediterraneo 'per svolgere un'attività di monitoraggio, testimonianza e denuncia della ...

Migranti - partita Nave italiana per soccorso nel Mediterraneo - a bordo reporter in esclusiva per TPI : I garanti del progetto sono un gruppo di parlamentari, con il sostegno di esponenti del mondo della cultura e della società civile. Oggi giovedì 4 ottobre 2018, alle ore 15.00 a Roma presso la Sala ...

Migranti : partita Nave italiana con Ong e parlamentari : Una nave italiana, "Mediterranea", è partita dalle nostre coste per raggiungere il Mare Mediterraneo per svolgere un'attività di monitoraggio, testimonianza e denuncia della drammatica situazione che vede costantemente donne, uomini e bambini affrontare enormi pericoli nell'assenza di soccorsi, nel silenzio e nella complice indifferenza dei governi italiano ed europei. Il progetto vede tra i ...

Migranti - ong varano una Nave battente bandiera italiana : si chiamerà ‘Mediterranea’ : Al via la missione condotta dalla nave "Mediterranea", che svolgerà "un'attività di monitoraggio, testimonianza e denuncia della drammatica situazione che vede costantemente donne, uomini e bambini affrontare enormi pericoli nell'assenza di soccorsi, nel silenzio e nella complice indifferenza dei governi italiano ed europei".Continua a leggere

700 chili di sigarette di contrabbando/ Il sequestro sulla Nave militare italiana Caprera (Le Iene Show) : Nella puntata de Le Iene Show, Luigi Pelazza ricostruisce la vicenda del sequestro di 700 chili di sigarette di contrabbando a bordo della nave militare italiana Caprera.(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 10:25:00 GMT)

Nave Diciotti : don Soddu - Caritas Italiana - - riaffermare il primato di ogni persona - le differenze non siano occasione di sospetto : Ne è convinto don Francesco Soddu, direttore della Caritas Italiana, per il quale occorre cercare "con caparbietà e nonostante tutto spazi per costruire pace, agire e credere in un mondo riconciliato,...

Nave Diciotti - la "sfida" italiana non ha senso : perché l'Europa non c'entra nulla : Il Viminale nega lo sbarco ai 150 migranti ancora a bordo della Nave della Guardia costiera. Salvini, Di Maio e Conte...

Diciotti - il report della Guardia costiera : “Una ‘Nave fantasma’ maltese ha portato il barcone verso la zona Sar italiana” : Dall’intervento di Malta all’attivazione della Guardia costiera Italiana, la cronaca delle prime ore del caso della nave Diciotti, il pattugliatore italiano da tre giorni bloccata nel porto di Catania con 150 migranti a bordo, secondo il report inviato a Malta dalle Guardia costiera Italiana. 15 agosto 2018 La prima comunicazione arriva da Malta Ore 08.53: l’RCC (Rescue Coordination Center) di Malta tramite email comunica di occuparsi del ...

Migranti - Nave Guardia costiera italiana da 3 giorni chiede porto per attraccare : a bordo 177 persone : La nave Diciotti della Guardia costiera italiana aspetta al largo di Lampedusa con 177 Migranti a bordo di avere l’autorizzazione di attraccare in un porto. Un’attesa che va avanti da tre giorni: il ministro dell’Interno Matteo Salvini chiede che sia Malta ad accogliere gli stranieri salvati dal naufragio in mare, ma La Vallette ha già fatto sapere di non essere disponibile. Un caso simile, che aveva coinvolto proprio la nave ...