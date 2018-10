Napoli | Milik scherza sulla rapina | «È stata una notte quasi perfetta»

Napoli - questore al lavoro per trovare i rapinatori di Milik : Intervenuto ai microfoni di Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete”, il questore di Napoli Antonio De Iesu ha ringraziato le forze dell’ordine impegnate nel far sì che tutto filasse liscio durante il match di Champions contro il Liverpool: “Voglio prima di tutto ringraziare i funzionari e tutti gli uomini impiegati in occasione di Napoli-Liverpool che hanno fatto un grande lavoro. Abbiamo sventato ...

Milik - notte da incubo a Napoli : pistola in faccia e rapina : di Giuseppe Crimaldi Choc a Napoli: il bomber polacco Arkadiusz Milik è stato rapinato nella notte mentre rientrava a casa dopo la vittoria di Champions contro il Liverpool. L'episodio si è verificato ...

Milik - paura nella notte : ecco cosa è successo all’attaccante del Napoli : Il Napoli è reduce dal fondamentale successo in Champions League, grande prestazione per gli uomini di Carlo Ancelotti nel match contro il Liverpool. Nel frattempo paura nella notte per l’attaccante Milik, il calciatore mentre stava rientrando a casa è stato avvicinato da due persone in sella ad uno scooter che gli hanno strappato dal polso un rolex del valore di 7000 euro. Milik stava rientrando dopo aver disputato la partita al San ...

