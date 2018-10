Napoli | difesa da ' Champions' Ma in Serie A sono dieci le reti subite

Napoli - Ancelotti sorprende ancora : difesa a 'tre e mezzo' con Maksimovic : Il Corriere dello Sport riferisce di una prova con la difesa a tre in quel di Castel Volturno, utilizzando in fase di possesso palla un 3-5-1-1, con Nikola Maksimovic spostato a destra dell'out difensivo. Queste le ...

PROBABILI FORMAZIONI / Napoli Liverpool : ballottaggio Reds in difesa. Diretta tv - orario - le notizie live : PROBABILI FORMAZIONI Napoli liverpool: Diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre. Possibile qualche variazione da parte di Ancelotti rispetto a sabato(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 11:50:00 GMT)

Napoli - Ancelotti registra la difesa : il problema ora è l’attacco [FOTO] : 1/11 Massimo Paolone/LaPresse LaPress ...

Focus Champions League – Un ambiente infernale e una difesa impenetrabile : Napoli - ecco chi è la Stella Rossa : Dimenticare il pesante ko con la Sampdoria e tornare a conquistare i tre punti: questo era l’obiettivo del Napoli nel match casalingo contro la Fiorentina. Obiettivo raggiunto dai partenopei che hanno avuto la meglio della squadra viola grazie ad un gol di Lorenzo Insigne, generato da una bellissima combinazione con Milik. Un 1-0 importante per gli uomini di Ancelotti che hanno mantenuto anche la porta inviolata dopo le sei reti subite ...

Napoli - un passo alla volta! La difesa regge - Insigne stende la Fiorentina e cancella i (comprensibili) musi lunghi : Napoli che blinda la difesa e supera la Fiorentina grazie a due giocate dei singoli: 3 punti e testa della classifica per i partenopei, ma gli standard ‘da scudetto’ sono ancora ben lontani Una settimana di sosta, per le Nazionali e per assimilare lo schiaffo subito fuoricasa contro la Sampdoria, è quanto bastato al Napoli per tornare sulla ‘retta via’ che porta allo scudetto. Gli azzurri ripartono dal San Paolo, ...

Napoli - allarme difesa : 6 gol subiti in 6 tiri in porta : La clamorosa statistica che emerge da questo scorcio iniziale di stagione impone ad Ancelotti delle riflessioni sul modulo e sull'atteggiamento dei vari reparti, troppo distanti tra loro

Napoli - la difesa fa acqua ma è l’assetto tattico in generale a preoccupare : In quel di Marassi il nuovo Napoli di Carlo Ancelotti è passato in svantaggio per la terza volta in tre partite: come all’Olimpico contro la Lazio e al San Paolo contro il Milan, gli azzurri hanno subito il primo gol della partita. Contro la Sampdoria, però, a differenza delle due gare precedenti, non c’è stata alcuna rimonta. Troppo sterile l’attacco nel primo tempo, un po’ più vivace ma poco concreto nel secondo ...

Napoli - come balla la difesa. Ora la sosta per ripartire : Dopo i tre schiaffi in faccia rimediati dalla Sampdoria, il Napoli sarà chiamato a rialzarsi contro la Fiorentina. La sosta arriva al momento giusto, permetterà ad Ancelotti di resettare quanto visto ...

PROBABILI FORMAZIONI/ Napoli Milan : poche novità in difesa. Diretta tv - ultime notizie live e orario (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Napoli Milan: Diretta tv, orario, le ultime notizie live sugli schieramenti delle due squadre. Scontro tra ex: da una parte Ancelotti, dall'altra Reina e Higuain(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 10:00:00 GMT)

De Magistris contro Salvini : “difesa diritti bambini”/ Sindaco Napoli attacca su migranti e figli coppie gay : Luigi de Magistris attacca Salvini e Fontana: "difendiamo i diritti dei bambini". Sindaco di Napoli contro il Governo sui figli delle coppie gay e sui migranti morti in mare(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 18:39:00 GMT)

Napoli - difesa da rivedere. Il Wolfsburg vince 3-1 : Brutta prova della retroguardia campana, in balia dello svizzero Mehmedi. Voti alti per Milik - autore del gol del momentaneo pareggio - e Mertens in una serata grigia

Wolfsburg-Napoli - brutta figura in difesa : finisce 3-1 per i tedeschi : LA CRONACA - Una prestazione che, nel primo tempo, è ampiamente al di sotto delle aspettative. Il Napoli viaggia a ritmi molto bassi, e probabilmente preferisce non rischiare a sette giorni dal ...

Diretta/ Napoli Wolfsburg (risultato finale 1-3) streaming video e tv : Ancelotti tradito dalla difesa : Diretta Napoli Wolfsburg streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita amichevole che si gioca in casa dei tedeschi(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 21:10:00 GMT)

DIRETTA/ Napoli Liverpool (risultato finale 0-5) streaming video e tv : sprofonda il Napoli - difesa da rivedere : DIRETTA Napoli Liverpool streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita amichevole che le due squadre giocano a Dublino(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 20:41:00 GMT)