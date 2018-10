Napoli | adesso nulla è impossibile | perché è la vittoria di Ancelotti

Il Napoli fa emozionare - la squadra di Ancelotti non molla mai : primo posto del girone - adesso con coraggio contro il Psg [VIDEO] : E’ un Napoli grandi firme quello che è sceso in campo nella gara di Champions League contro il Liverpool, la squadra di Carlo Ancelotti ha dominato contro i vice campioni d’Europa disputando una partita ben condotta e studiata alla grande dall’allenatore. Il Napoli ha tenuto bene il campo per tutta la partita e non è mancata la sfortuna come in occasione della traversa di Mertens, quando la partita sembrava indirizzata ...

De Laurentiis al vetriolo contro Sarri : “adesso sì che il Napoli funziona!” : Aurelio De Laurentiis e Maurizio Sarri non vanno più d’amore e d’accordo, in casa Napoli adesso si respira aria nuova con Ancelotti Aurelio De Laurentiis e Maurizio Sarri non si sono lasciati nel migliore dei modi. Questo era ben noto, ma oggi il patron del Napoli ha voluto mandare un altro messaggio al tecnico attualmente al Chelsea: “C’è una gestione diversa della rosa? Diciamo che c’è una gestione della ...

Napoli - dominare non basta : adesso serve il fattore San Paolo : Ancelotti l'ha giocata per vincere, si è capito dalle scelte (nessuna rivoluzione, una sola novità rappresentata dall'impiego di Ruiz al posto di Hamsik) e dall'approccio...

Napoli - frecciate in direzione Sarri dai suoi ex calciatori : 'adesso non giocano sempre gli stessi' : Maurizio Sarri preso di mira da alcuni suoi ex calciatori che in questa prima fase della stagione stanno trovando più spazio al Napoli ' Con Ancelotti non giocano sempre gli stessi undici dall'inizio. ...

Napoli - frecciate in direzione Sarri dai suoi ex calciatori : “adesso non giocano sempre gli stessi” : Maurizio Sarri preso di mira da alcuni suoi ex calciatori che in questa prima fase della stagione stanno trovando più spazio al Napoli “Con Ancelotti non giocano sempre gli stessi undici dall’inizio. Siamo tutti contenti dell’allenatore e lo ringrazio per l’opportunità: lui è contento del mio lavoro e mi ha detto che se continuerò così avrò una chance per essere titolare“. Maksimovic non le manda a dire al suo ...

Napoli - ferita nella stesa mentre era affacciata al balcone : «E adesso ho paura di tornare a casa» : «Ho visto la morte con gli occhi. Ringrazio Dio perché oggi mi sento una miracolata. Per ora non voglio tornare a casa, a Forcella». All'uscita dall'ospedale Loreto Mare,...

Napoli - ferita nella stesa mentre era affacciata al balcone : 'E adesso ho paura di tornare a casa' : 'Ho visto la morte con gli occhi. Ringrazio Dio perché oggi mi sento una miracolata. Per ora non voglio tornare a casa, a Forcella'. All'uscita dall'ospedale Loreto Mare, ieri mattina, Anna Celentano ...

Napoli nel caos - il monito di Cosenza : «Adesso serve la politica - M5S aiuti la città» : Napoli sporca, abbandonata, senza trasporti efficienti. Una città indebolita dall'assenza di leadership e da una classe politica ormai marginale che favoriscono un'anarchia collettiva...

Napoli nel caos - il monito di Cosenza : 'Adesso serve la politica - M5S aiuti la città' : Semmai è il suo modo di fare politica e di gestire che può dare questa sensazione'. E come gestisce la città? 'Non nella maniera giusta se si ha la sensazione che Napoli sia priva di una guida. Lo ...

Spal da sogno - la squadra di Semplici tiene il passo di Juve e Napoli : adesso caccia ad uno storico tris : La seconda giornata del campionato di Serie A ha regalato importanti emozioni e colpi di scena, la vera sorpresa di questo inizio può essere considerata la Spal, la squadra di Semplici guida la classifica con Juventus e Napoli. Esordio con il botto con il successo nella sentitissima gara contro il Bologna, poi la vittoria davanti al pubblico amico contro il Parma grazie ad una rete fantastica da parte di Antenucci. L’obiettivo è ...

Napoli - Ancelotti dopo il ko contro il Liverpool : “meglio adesso le figuracce…” : Brutta sconfitta per il Napoli contro il Liverpool, al termine della partita ecco le parole di Carlo Ancelotti ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Sconfitte cosi’ danno fastidio e devono dare fastidio. Brucia sempre perdere, ma fiducia ed entusiasmo ci sono e ci saranno. Abbiamo impostato la partita cercando di giocarcela a viso aperto, credo ci serva fare così. Abbiamo mostrato delle difficoltà, specie all’inizio, ...