MotoGp – Redding esilarante in Thailandia | “ho trovato Marc Marquez! Ma si è ristretto in

MotoGp – Redding saluta il paddock : l’inaspettata scelta del pilota britannico per il suo futuro : Inaspettata decisione di Scott Redding: il britannico dell’Aprilia dice addio alla MotoGp per iniziare una nuova avventura in BSB Scott Redding, alla vigilia del Gp di Thailandia, ha un annuncio importantissimo per tutti gli appassionati della MotoGp. Il britannico dell’Aprilia ha deciso di dire addio alla categoria regina per iniziare una nuova avventura nel 2019: “felicissimo col mio cambio di carriera. Credo che sarà ...

MotoGp : Aprilia - bagnato spinge Redding : ANSA, - ROMA, 25 AGO - La variabilità meteorologica di Silverstone ha fatto da protagonista nelle qualifiche MotoGp e anche nella precedente FP4, iniziata con pista asciutta. Molte le cadute per l'...

MotoGp - Albesiano spiega lo sfogo di Redding e crede in Iannone : 'con lui l'Aprilia alzerà l'asticella' : A questo riguardo, dalle pagine di ' Gazzetta dello Sport' , spuntano le parole del direttore tecnico e team manager dell'Aprilia. Romano Albesiano ha ammesso le colpe della scuderia italiana in ...

MotoGp - Albesiano spiega lo sfogo di Redding e crede in Iannone : “con lui l’Aprilia alzerà l’asticella” : Romano Albesiano tira le somme di una stagione deludente per l’Aprilia in MotoGp, il direttore tecnico pensa già all’anno prossimo con Andrea Iannone Stagione deludente per l’Aprilia in MotoGp La casa motoristica con in sella Alexis Espargarò e Scott Redding, nell’ultimo appuntamento del Motomondiale, ha mostrato tutti i suoi deficit in tema di gomme ed elettronica, finendo con entrambi i suoi piloti fuori dalla ...

MotoGp – Redding torna sui suoi passi : arrivano le scuse ufficiali all’Aprilia : Scott Redding chiede pubblicamente scusa all’Aprilia dopo il duro sfogo di qualche giorno fa Duro sfogo di Scott Redding, pochi giorni fa, al termine del weekend del Gp d’Austria. Il britannico ci è andato giù pesante, puntando il dito contro il suo team, l’Aprilia (QUI LE SUE PAROLE). Qualche giorno di relax è servito però a Redding per tornare sui suoi passi e chiedere ufficialmente scusa al team. Devo enormi scuse al ...

MotoGp Aprilia - Redding : «Un risultato francamente deludente» : ROMA - Stagione sempre più difficile per Scott Redding che inizia a non crederci più tanto. Quel che è certo è che l'anno prossimo non correrà più per l'Aprilia, del suo futuro invece poco si sa al ...

MotoGp Aprilia - Redding : «La posizione finale non rispecchia l'impegno» : TORINO - Di sicuro l'anno prossimo non correrà più con l'Aprilia, ma per il resto il futuro di Scott Redding rimane incerto. Il pilota sta attraversando un momento di grande difficoltà e la sua ...

MotoGp Redding - attacco feroce : "L'Aprilia è un disastro" : Dopocorsa infuocato quello di Scott Redding, che dopo il 20° posto con l'Aprilia nel GP d'Austria a Zeltweg, il compagno Aleix Espargaro ha chiuso 17°, ha attaccato pesantemente la Casa di Noale. "È ...

MotoGp - Redding-boom! Lo sfogo shock dopo il weekend da incubo in Austria : “non posso far brillare la merda” : Redding commenta il suo weekend da incubo in Austria, il pilota particolarmente inferocito dopo la sua prestazione deludente al Red Bull Ring Con un contratto in scadenza e non rinnovato dall’Aprilia, Scott Redding fatica a trovare la mentalità giusta per dare luogo a prestazioni degne di nota. Anche all’undicesimo round del campionato mondiale di MotoGp, la prestazione deludente del pilota ha portato alla ventesima posizione ...

MotoGp - GP Austria 2018 : la pista si asciuga e Marc Marquez vola anche nella FP3 davanti a Smith e Redding. Dovizioso 7° - Rossi 15° : Sul Red Bull Ring la pioggia smette di cadere e la pista va, via via, asciugandosi. Ne approfitta, senza nemmeno forzare in maniera particolare, Marc Marquez (Honda) che chiude al comando (nettamente) la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Austria 2018 della MotoGP. Il campione del mondo in carica entra in pista solamente negli ultimi minuti del turno montando le gomme slick (quando ormai la traiettoria ideale era asciutta) e ...