MotoGp Ducati | Lorenzo | «Marquez irresponsabile e imprudente»

MotoGp Ducati - Lorenzo : «Non sono al top - colpa di Marquez» : BURIRAM - 'Abbiamo fatto di tutto per velocizzare il recupero, più di così non potevamo fare, sono passati solo 10 giorni e solo dopo aver provato la Moto in pista capirò come sto, al momento le ...

MotoGp - Honda e Ducati al lavoro per il 2019 : Duelli a distanza, nel segreto dei box, con un obiettivo ben chiaro: il 2019. La Honda da un lato, il giorno dopo la gara di Aragon, la Ducati dall'altro, in test privati a Valencia. Si lavora per ...

MotoGp - GP Thailandia 2018. Ducati - a Buriram tra ottimismo e sconforto : Nel team Ducati alla vigilia del GP di Thailandia le sensazioni sono contrastanti. Andrea Dovizioso è fiducioso di poter disputare una bella gara a Buriram alla luce delle informazioni raccolte nei ...

MotoGp - GP Thailandia 2018 : Marc Marquez a caccia di un altro sigillo - Ducati ci prova mentre la Yamaha… : Un appuntamento al buio? Quasi. Il Circus del Motomondiale si dirige verso la Thailandia, sede del 15° round iridato, e nella classe regina la situazione sembra ormai abbastanza definita. Con il mirabile successo di Aragon (Spagna), Marc Marquez ha dato un saggio delle sue eccezionali qualità, prevalendo nel confronto all’ultimo sangue con Andrea Dovizioso ed arrivando sul monoruota al traguardo. Per lo spagnolo è stato il sesto successo ...

MotoGp – Ghiaccio e palestra - Jorge Lorenzo non molla : il ducatista si prepara per la Thailandia [GALLERY] : Jorge Lorenzo fa sul serio: Ghiaccio e duri allenamenti in vista della Thailandia Manca una settimana al Gp della Thailandia, dunque Jorge Lorenzo può approfittare di qualche altro giorno di riposo prima della partenza. Venerdì il maiorchino della Ducati dovrà già essere in pista, ma non è assicurata la sua presenza in gara domenica a causa delle sue condizioni. Lorenzo sta infatti ancora recuperando dal brutto infortunio della settimana ...

MotoGp - GP Thailandia. L'incognita pista - che sorride alle Ducati - : Il primo test la Dorna lo aveva già fatto nel marzo 2015, quando la Thailandia iniziò ad ospitare il campionato del mondo Superbike sul Chang international circuit. Un circuito giovanissimo, ...

MotoGp Ducati - Rabat : «Vorrei correre in Thailandia - ma dipende dai medici» : ROMA - L'appuntamento di Buriram in Thailandia si avvicina e Tito Rabat vorrebbe provare a correre. Il pilota catalano del Team Avintia era stato vittima di un brutto incidente nelle libere di ...

MotoGp test Valencia : Pirro al lavoro con la Ducati versione 2019 : A duello con la Honda per la vetta del Mondiale, reduce dal 2° posto di Aragon, con cui Dovizioso è salito a -72 dal leader della classifica del Mondiale Marquez,, la Ducati non si ferma nello ...

MotoGp - Petrucci : "Oggi forse Ducati sceglierebbe Lorenzo" : Fra Petrucci e Lorenzo c'è una rivalità che non emerge al primo colpo d'occhio: in realtà il ternano, che l'anno prossimo correrà al posto del maiorchino, punta a finire la stagione davanti alla ...

MotoGp Aragon - Iannone : «Bello lottare con Honda e Ducati» : ALCANIZ - Torna a sorridere dopo un periodo non facile Andrea Iannone. L'abruzzese ha centrato ad Aragon un bel podio, dimostrando di poter lottare alla pari con Marquez e Dovizioso: ' Sono contento, ...

MotoGp – Caduta Lorenzo - Jorge è una furia! Il ducatista punta il dito contro Marquez : “colpa sua!” : Jorge Lorenzo è una furia: le accuse del maiorchino della Ducati dopo la Caduta alla prima curva del Gp di Aragon Domenica di gara amarissima per Jorge Lorenzo: il maiorchino della Ducati è stato protagonista di una brutta Caduta alla prima curva del Gp di Aragon. Il ducatista, dopo aver conquistato ieri la pole position sul circuito del Motorland, ha terminato troppo presto la sua gara ad Aragon: trasportato subito al centro medico, il ...

DIRETTA MotoGp/ Streaming video SKY gara live : Honda e Ducati favorite per la vittoria - GP Aragon 2018 - : DIRETTA MOTOGP Streaming video SKY gara e warm-up live GP Aragon 2018: cronaca e tempi, podio e vincitore , oggi 23 settembre, .