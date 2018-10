Moscovici contro i populismi Conte | «Xenofobia? Respingo accuse a mittente»

Ma resta ancora alto lo scontro con Bruxelles. Moscovici : 'governo xenofobo e anti-euro'. Salvini : 'parla a vanvera' : 'La riduzione del deficit eè un buon segnale ma in Italia - ha detto il commissario agli affari economici - c'è un governo euroscettico e xenofobo che sta cercando di sbarazzarsi degli obblighi ...

Juncker : rigidi con l'Italia o fine euro. Nuovo scontro Moscovici-Di Maio. Tria non va all'Ecofin e torna a Roma : 'Adesso cercherò di spiegare quello che sta accadendo e come è formulata la manovra', aveva detto in precedenza il ministro dell'Economia, invitando i partner europei a stare 'tranquilli' e ...

Manovra - deficit-pil al 2 - 4% per 3 anni/ Ultime notizie Def - Di Maio replica a Moscovici : "No scontro con Ue" : Manovra, Def: ok deficit al 2.4%. Ultime notizie, spread in rialzo, la stampa estera attacca “Rotta di collisione dell'Italia con l'Unione Europea"(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 11:21:00 GMT)

Manovra - Moscovici : “Fuori dai paletti Ue. No a scontro con l’Italia - ma debito rimane esplosivo” : Il progetto di legge di bilancio italiano per il 2019 “appare ad oggi fuori dai paletti” delle regole comuni europee. Lo afferma il commissario Ue agli Affari economici, Pierre Moscovici, in un’intervista a Bfm Tv e Rmc Info. “Non abbiamo alcun interesse ad aprire una crisi tra l’Italia e la Commissione, ma non abbiamo neanche interesse a che l’Italia non riduca il suo debito pubblico, che rimane esplosivo”. Quindi ha ...

Di Maio contro Moscovici - sforò il 3% : ANSA, - ROMA, 26 SET - Il commissario europeo Pierre Moscovici, che ha invitato l'Italia a mantenere il deficit sotto il 2%, "quando era ministro dell'Economia ha abbondantemente sforato il 3% violando proprio quelle stesse regole che oggi vorrebbe far rispettare. Non venga quindi a fare la morale a noi". Lo afferma su Facebook il vicepremier Luigi ...

Fi salda l'asse con la Lega Tajani contro Moscovici : La tre-giorni di Fiuggi ha come filo conduttore proprio economia e lavoro. Se ne parlerà con il presidente Confindustria Vincenzo Boccia, il segretario Cisl Anna Maria Furlan, il presidente ...

Scontro Europa-Italia - Draghi : 'Le parole hanno fatto danni'. Moscovicì : 'Vedo dei piccoli Mussolini : Dura la reazione dei due vicepremie. 'Moscovicì si sciacqui la bocca prima di parlare dell'Italia' dice Salvini mentre Di Maio parla di un atteggiamento, da parte di alcuni commissari, inaccettabile e ...

Di Maio e Salvini fanno squadra contro Moscovici : Teleborsa, - "Inaccettabile". E' la replica del vicepremier Luigi Di Maio alle parole del Commissario europeo agli Affari Economici, Pierre Moscovici , che ha chiesto all'Italia di essere "credibile" ...

Moscovici “ITALIA MANTENGA DEBITO SOTTO CONTROLLO”/ Vienna - Dombrovskis incontra Tria : “Vis-a-vis positivo” : Manovra, MOSCOVICI all’Italia: “Voglio credere che sia realistica”. Ultime notizie incontro all'Ecofin di Vienna con il ministro dell'economia Giovanni Tria(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 18:42:00 GMT)