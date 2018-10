: Un investitore Usa: 'Lo spread non sale per Juncker o Moscovici, sale per Salvini, Di Maio, Borghi, Tria: una manov… - riotta : Un investitore Usa: 'Lo spread non sale per Juncker o Moscovici, sale per Salvini, Di Maio, Borghi, Tria: una manov… - CyberNewsH24 : • News • #Moscovici: a rischio esistenza Europa - TelevideoRai101 : Moscovici: a rischio esistenza Europa -

"Il partito socialista non ha misurato la sfida esistenziale a cui deve far fronte l'. Per la prima volta nella storia, la suaè minacciata:può implodere o essere sovvertita da responsabili di estrema destra, Matteo Salvini, Marine Le Pen o Viktor Orban". Così il commissario Ue. "In un momento simile - ha aggiunto bisogna promuovere l'unità di un'potente, più integrata. Non è il momento di indietreggiare o tergiversare".(Di giovedì 4 ottobre 2018)