Morti nel Mediterraneo colpa di politiche Ue e governi italiani

Malore nella notte - muore imprenditrice 44enne. Era la zia dei fratelli Morti nel rogo di Messina : È morta Mariagrazia Messina, titolare di un negozio nel centro della città di Messina e zia dei piccoli Francesco Filippo e Raniero, i due bambini morti lo scorso giugno nel devastante incendio avvenuto nella loro casa in via dei Mille. Ignote al momento le cause del decesso, anche se con tutta probabilità potrebbe trattarsi di infarto.Continua a leggere

Quelle strane Morti nel mondo finanziario che la stampa estera collega alla caduta di David Rossi a Siena. : Non solo festini a base di sesso e droga e depistaggi, il giallo sulla caduta mortale di David Rossi è seguito anche dalla stampa internazionale che parla di due filoni d'indagine sull'asse Siena ...

Selfie killer - nel mondo 259 Morti : Morire per un Selfie? Almeno 259 persone sono decedute negli ultimi sei anni in tutto il mondo per essersi scattate foto in luoghi o situazione pericolose. Lo denuncia uno studio realizzato in India, paese dove il fenomeno è purtroppo molto diffuso, tanto che nel 2016 la città di Mumbai ...

Incidente stradale horror : i due migliori amici perdono la vita nello schianto. Morti sul colpo : Wajid e Abdullah, originari di Stoke, si erano conosciuti 4 anni fa giocando a cricket e da allora erano diventati inseparabili. Lavoravano insieme come trasportatori e domenica sera, al termine del loro turno di lavoro, sono rimasti vittima di un tragico Incidente stradale.Continua a leggere

Mai così tanti Morti nel mar Mediterraneo : Nel settembre del 2018 il venti per cento di chi è partito dalla Libia risulta morto o disperso. Leggi

Giornata nera in montagna : 3 Morti nel giro di poche ore : Domenica tragica per le escursioni in montagna. Tre persone sono morte nel giro di poche ore. Un escursionista bielorusso di 40 anni e un turista tedesco di 45 sono morti in due differenti incidenti in Alto Adige, un uomo di 36 anni è invece deceduto durante un'escursione con gli amici in Molise.Continua a leggere

Uragano “Zorbas” - barcone di migranti si rovescia nell’Egeo : almeno 5 Morti - il bilancio potrebbe aumentare : Continuano i danni e i disagi provocati dall’Uragano “Zorbas” che sta investendo il Mediterraneo. almeno 5 migranti sono morti quando l’imbarcazione sulla quale si trovavano si è capovolta al largo della costa settentrionale dell’Egeo. Lo riferisce l’agenzia di stampa turca Anadolu. L’incidente è avvenuto mentre una rara tempesta mediterranea sta provocando piogge torrenziali in alcune zone della Grecia ...

Migranti - tragedia nel Mar Egeo : barcone si rovescia - Morti 5 profughi : tragedia al largo del Mar Egeo, dove un barcone si è rovesciato a causa di una tempesta provocando la morte di 5 Migranti. Ma non è chiaro quanti ne fossero a bordo, per cui il bilancio potrebbe aumentare. Intanto, i 58 Migranti dell'Aquarius sono sbarcati a Malta e saranno poi trasferiti in Francia, Germania, Spagna e Portogallo.Continua a leggere

Indonesia - terremoto e tsunami nell’arcipelago di Sulawesi : 384 Morti e decine di dispersi. Il video dell’onda anomala : Il terremoto di magnitudo 7.5 nell’arcipelago di Sulawesi, in Indonesia, ha provocato uno tsunami che ha colpito la città di Palu, la capitale della provincia. Lo ha confermato il portavoce dell’istituto geofisico Indonesiano, Hary Tirto Djatmiko. La tv Indonesiana mostra un video girato con il cellulare con una potente onda che colpisce Palu, con persone che urlano e scappano. In precedenza, un portavoce dell’agenzia per i disastri Indonesiana, ...

Vicino assassino nel Salento : 3 Morti e un ferito : morta nel corso della notte una delle due donne rimaste gravemente ferite ieri sera a tarda ora dopo che un Vicino di casa, Roberto Pappadà, di 57 anni nel corso di una lite ha sparato, uccidendo sul ...

Morbillo - altri due Morti : salgono a 6 le vittime in Italia nel 2018 - : I numeri sono stati diffusi dall'Istituto superiore di sanità. Gli ultimi decessi sono quelli di due adulti in Sicilia, entrambi non vaccinati. In totale 2.248 i casi dall'inizio dell'anno. L'Iss: ...

Terribile rogo nel gattile a Milano - Morti ottanta mici : Il gattile di Rho , Milano, è andato a fuoco durante la notte e praticamente tutti i gatti ospitati, oltre 80 stanziali, sono morti nel rogo. Secondo i primi accertamenti dei vigili del fuoco si ...

Incendi in Portogallo - 64 Morti nel 2017 : 12 accusati di omicidio colposo : In riferimento all’Incendio boschivo di giugno 2017 che in Portogallo provocò 64 morti, 12 persone, tra cui tre comandanti della protezione civile, saranno giudicate per omicidio colposo: lo ha reso noto la procura di Leiri, secondo cui l’atto d’accusa riguarda anche tre deputati locali, un impiegato del Comune, due quadri superiori di una società di elettricità e tre funzionari di un’impresa responsabile della ...

Piogge torrenziali nel nord dell’India : almeno 13 Morti : Piogge torrenziali in molte aree nel nord dell’India: particolarmente colpiti gli Stati del Punjab, Haryana, Jammu e Kashmir, Himachal Pradesh. Le scuole sono chiuse e molte strade sono impraticabili perché inondate dalle acque: 13 al momento le vittime, secondo quanto riferito dall’agenzia indiana PTI. L’aeronautica militare è intervenuta in soccorso di 21 persone nell’Himachal Pradesh: erano completamente circondate ...