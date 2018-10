Morta a 30 anni Kate Woodcock | ex modella dei box di Formula 1

Kate Woodcock - Morta a 30 anni la famosa modella inglese - hostess di Formula 1 per Vettel e Hamilton : modella molto conosciuta, aveva fatto anche la hostess nella Formula 1 e aveva accompagnato nei paddock campioni come Sebastian Vettel e Lewis Hamilton. Kate Woodcock, 30 anni, ha perso la vita lo scorso fine settimana in un incidente stradale. Come riporta il Sun la ragazza stava tornando nella sua casa di Birmingham e ha perso il controllo della sua auto, una BMW. La donna è andata così a sbattere contro un muro ed morta sul colpo. Kate era ...

La foto di Marco d’Amore sul set di Gomorra nei panni di Ciro l’ImMortale : “Regnava un silenzio profondo” : Marco d'Amore sul set di Gomorra? Non è un sogno dei fan visto che la quarta stagione lo riporterà indietro seppur in versione regista ma le novità che riguardano Ciro l'Immortale non sono finite qua visto che in questi giorni si è parlato di un film proprio incentrato sulla sua figura. Il progetto potrebbe addirittura non fermarsi qua tanto che si parla di uno spin off anche se sembra difficile che l'attore che ha lasciato il suo ruolo per non ...

JANE ALEXANDER/ Piange la sorella May Morta di cancro a 42 anni (Grande Fratello Vip 3) : JANE ALEXANDER, la prima settimana per l'attrice è stata piena di alti e bassi con una grande voglia di raccontare il suo passato e di far emergere il lato artistico. (Grande Fratello Vip 3)(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 21:26:00 GMT)

Luigi Di Maio - colpo Mortale a Giovanni Tria : lo scippo a Palazzo Chigi - su cosa mette le mani il M5s : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria sempre più isolato, il Ministero del Tesoro sempre più svuotato. Dopo il durissimo confronto di giovedì sera sul Def con deficit al 2,4% , con il titolare di via XX Settembre a ...

Giorgia - Morta a 21 anni : suo il viso del primo trapianto di faccia. Il padre : «Non c'è mai una fine» : «Non c'è eroismo. La gente si stupisce ancora per la donazione degli organi ma è solo un gesto di generosità e carità cristiana. Giorgia non è...

Roma - donna trovata Morta a San Giovanni. Marito minaccia il suicidio : I carabinieri della stazione piazza Dante, a Roma, sono intervenuti oggi in via Albalonga 23, nei pressi di San Giovanni, trovando una donna Romana, di 67 anni, morta nel suo letto, senza apparenti ...

Marocco - fuoco sui migranti : Morta studentessa di 20 anni : di Olga Piscitelli, , ANSAmed, - RABAT, 26 SET - Una ragazza morta e tre feriti. È questo il bilancio della sparatoria nelle acque del Mediterraneo, al largo di M'ndiq. La nave della Marina che, ...

Alexandra - Morta suicida a 17 anni. Nei suoi diari scriveva : “Sei un fallimento - sei un peso” : I genitori di Alexandra Valoras, una ragazza di 17 anni morta suicida lo scorso marzo nel Massachusetts, hanno deciso di raccontare la storia della figlia e rendere pubblico ciò che lei aveva scritto nei suoi diari nella speranza di poter aiutare altre persone.Continua a leggere

Nicole - Morta a quattro anni per un'otite : "Comune antibiotico la poteva salvare" : I fatti risalgono al 2017. La bambina era morta all’Ospedale Civile di Brescia a causa di un’infezione particolarmente...

Maurizio Mattioli - la moglie Morta dopo 7 anni di sofferenza. Piange a Storie Italiane : «Lei avrebbe preferito finirla prima» : Maurizio Mattioli , ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane su Rai1, scoppia a Piangere rivedendo le immagini della moglie , deceduta nel 2014 a seguito di un grave incidente stradale e dopo ...

Apiro - donna di 40 anni beve acido. Morta dopo 3 settimane di agonia : Ha lottato contro la morte per tre settimane, ma alla fine si è arresa la donna di 40 anni ricoverata all'ospedale di Torrette dopo aver ingerito accidentalmente dell'acido. La morte è avvenuta ieri ...

Australia - Morta a nove anni per aver mangiato il frollino 'sbagliato' : Un tragico errore nell'acquisto di un pacco di biscotti, ha provocato la morte di una bambina di nove anni per choc anafilattico. La vittima, l'Australiana Isabel Marrero, era allergica all'uovo. La confezione scelta al supermercato, in tutto e per tutto uguale a quella che di solito la sua mamma Helen acquistava, purtroppo non era quella giusta: conteneva proprio l'alimento a cui era allergica e la piccola non è sopravvissuta alla violenta ...

Morta Inge Feltrinelli - regina dell'editoria : aveva 87 anni : Fotoreporter e poi editrice in un'epoca in cui si voleva cambiare il mondo con i libri, Inge Feltrinelli, Morta oggi a 87 anni, ha avuto una vita straordinaria in cui c'è la storia del...