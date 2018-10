Morassut | no manifestazione CasaPound in concomitanza Liberi Nantes

romadailynews

(Di giovedì 4 ottobre 2018) Roma – “Si svolgera’ sabato mattina unaanti immigrazione anti degrado a Pietralata da parte di Casa Pound. Talesi svolgera’ incon lo svolgimento di un evento sportivo promosso dalla associazionecon rifugiati politici. Per questo motivo abbiamo segnalato, insieme ad altri parlamentari romani del Pd, alle autorita’ di Pubblica sicurezza tutta la nostra preoccupazione per unache, pur legittima, si svolge in un giorno complicato per le attivita’ commerciali e per il traffico che di sabato mattina sono piu’ intensi”. “Ma soprattutto per lacon l’evento sportivo suddetto rispetto al quale temiamo vi sia da parte di Casa Pound una presumibile voglia di contestazione. Il percorso del corteo dovrebbe toccare peraltro punti del quartiere presso i ...