Moioli operata con successo

Snowboardcross - Michela Moioli si è operata per una cisti : intervento riuscito - recupero in vista della Coppa del Mondo : Oggi Michela Moioli si è sottoposta a un intervento chirurgico visto che da un po’ di tempo soffriva a causa di una cisti parameniscale e per il distacco di un piccolo frammento del menisco del ginocchio sinistro. L’operazione, eseguita presso la clinica La Madonnina di Milano dai dottori Herbert Schoenhouber, Andrea Panzeri e Gabriele Thiebat, è perfettamente riuscita. La Campionessa Olimpica di Snowboardcross verrà dimessa nelle ...

