' Mission Winnow' | il nuovo design di Ferrari in Formula 1 crea scalpore

F1 - GP Giappone 2018 : la Ferrari presenta la nuova livrea - lanciato il progetto Mission Winnow con Philip Morris : La Ferrari ha ufficialmente presentato la nuova livrea con cui correrà il GP del Giappone 2018, 17^ tappa del Mondiale F1 in programma nel weekend a Suzuka. Ovviamente il rosso rimane il colore predominante ma ci sono delle novità sul cofano motore e sull’alettone posteriore per celebrare la partnership con Philip Morris, uno storico partner del Cavallino Rampante che ha fatto sempre sentire la propria presenza nonostante le restrizioni ...