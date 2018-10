Mimmo Lucano | anch’io nella mia vita sono andato contro leggi ingiuste

“ACCUSE A SINDACO RIACE INUTILIZZABILI” : GLI ERRORI DEL GIP/ Video - Mimmo Lucano : “non ho nulla da nascondere” : RIACE, l'arresto del SINDACO Domenico Mimmo Lucano "spacca" la politica: ERRORI del Gip, accuse del Pm e primi interrogatori. Ultime notizie, "non ho nulla da nascondere, parlerò"(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 10:15:00 GMT)

Mimmo Lucano prima dell’interrogatorio : “Non ho niente da nascondere. Modello Riace? Speriamo resti” : È arrivato in Tribunale per l’interrogatorio di garanzia il sindaco di Riace, Domenico Lucano, finito agli arresti domiciliari martedì scorso nell’ambito dell’operazione “Xenia” della Guardia di Finanza, per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e fraudolento affidamento diretto del servizio di raccolta dei rifiuti. Ieri Lucano è stato sospeso dalla carica di sindaco dalla prefettura di Reggio Calabria. L'articolo ...

Riace - sospeso il sindaco Mimmo Lucano : Si terrà stamattina l'interrogatorio di garanzia per Mimmo Lucano, il sindaco di Riace arrestato due giorni fa con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e presunti illeciti nell'affidamento diretto del servizio di raccolta dei rifiuti.Oggi il gip di Locri sentirà Lucano per la prima volta dopo il suo arresto, ma molto dipenderà dalle decisione attese da parte del Tribunale del Riesame, chiamato in causa dagli avvocati di ...

Mimmo Lucano davanti al gip : non ho nulla da nascondere : Roma, 4 ott., askanews, - 'Non ho nulla da nascondere, tutto quello che so lo dico'. Così il sindaco di Riace, Mimmo Lucano, poco prima di entrare stamani al Tribunale di Locri dove sta per svolgersi ...

Il sindaco di Riace Mimmo Lucano : “Mi hanno messo agli arresti per reato di umanità” : Dopo un giorno di silenzio, attraverso il fratello Giuseppe, il sindaco Mimmo Lucano commenta il suo arresto intervenuto per favoreggiamento dell'immigrazione per aver organizzato matrimoni di comodo al fine di far ottenere il permesso di soggiorno ad alcune migranti: "Mi hanno messo agli arresti per un reato di umanità".Continua a leggere

Sindaco Riace - Mimmo Lucano "arrestato per reato di umanità"/ Video - Leu "Salvini vuole guerra civile" : Riace, l'arresto del Sindaco Domenico Mimmo Lucano "spacca" la politica: pm, "se fallisce modello accoglienza migranti non è colpa nostra". Ultime notizie, la difesa di Beppe Sala

Mentana : “Salvini su Juncker e Mimmo Lucano? Non esiste che un ministro dica quelle cose e che esulti per un arresto” : “Salvini ha dato dell'”ubriaco” a Juncker? Ho visto che Di Maio l’ha anche giustificato. Non esiste che un ministro dica una cosa del genere. Non è una sgrammaticatura istituzionale. Visto che Salvini ha aspirazioni europee, deve capire che un ministro deve essere continente”. Così a L’Aria che Tira (La7) il direttore del TgLa7, Enrico Mentana, commenta una delle ultime sortite del ministro dell’Interno, ...

Le due verità su Mimmo Lucano : La procura è lontana da qui e un po' fa paura. A Riace la vita scorre apparentemente diversa dalle carte giudiziarie che accusano il sindaco Mimmo Lucano di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e fraudolento affidamento diretto del servizio di raccolta dei rifiuti. Qui, in questo paesino della locride, che conta 1700 abitanti di cui 460 sono immigrati, all'ora di pranzo il bar è pieno. Gli abitanti - ci sono ghanesi, ...

RIACE - Mimmo Lucano : "ACCUSATO DI REATO DI UMANITÁ"/ Pm Locri si difende - video : il fratello - "Si farà valere" : RIACE, l'arresto del sindaco Domenico MIMMO LUCANO "spacca" la politica: pm, "se fallisce modello accoglienza migranti non è colpa nostra". Ultime notizie, la difesa di Beppe Sala

La Flc Cgil è con Mimmo Lucano - senza se e senza ma. Ecco perché : Siamo costernati e inquieti dinanzi al provvedimento della procura di Riace, che ha disposto la restrizione della libertà personale di Mimmo Lucano, sindaco di quel comune. Nonostante il rispetto che portiamo alla magistratura, il provvedimento appare abnorme e probabilmente non dettato dalle esigenze previste dal Codice Penale.Attendiamo, tuttavia, che la giustizia faccia il suo corso con la massima celerità e il massimo rigore, ...

Riace - Mimmo Lucano : "Accusato di un reato di umanità"/ Pm Locri - "se modello fallisce non è colpa nostra" : Riace, l'arresto del sindaco Domenico Mimmo Lucano "spacca" la politica: pm, "se fallisce modello accoglienza migranti non è colpa nostra". Ultime notizie, la difesa di Beppe Sala

Mimmo Lucano - don Rigoldi : “Anche a me capita di forzare la legge. Unhcr : “Simbolo dell’Italia che accoglie” : La politica doveva schierarsi e lo ha fatto. Ma ci sono altre riflessioni e opinioni che riguardano il caso di Mimmo Lucano, il sindaco di Riace ai domiciliari per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Una arriva, dritta al cuore. Ed è quella di don Gino Rigoldi, cappellano del carcere Beccaria di Milano: “Al netto del caso in cui si sfrutta una situazione per indebito profitto personale (caso questo sempre condannabile, ma ...

Riace non si arresta : la manifestazione di solidarieta' - in favore del sindaco Mimmo Lucano - dopo l'arresto di ieri : dopo gli arresti di ieri, del sindaco di Riace, Domenico Lucano, è iniziata l'organizzazione di una manifestazione in suo sostegno da parte di diversi simpatizzanti, che scrivono : 'sabato tutti a ...

La senatrice M5S : «Salvini esulta per l’arresto di Mimmo Lucano? Problema suo» : «Se Salvini esulta per l’arresto di Mimmo Lucano è un Problema suo. Noi non dobbiamo né esultare né arrabbiarci». Elena Fattori, senatrice del Movimento 5 Stelle, ha il dono della chiarezza. E mentre il ministro dell’Interno, alleato dei pentastellati, trolla «i buonisti come Saviano» su Twitter, lei, considerata tra i parlamentari più «indipendenti» del Movimento richiama tutti all’ordine: «Magistratura e politica devono ...