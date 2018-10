ilfattoquotidiano

: #2ottobre @Eli_Trenta agli atleti militari del @GSPDifesa: agli Invictus Games ciascuno di voi rappresenterà il pop… - MinisteroDifesa : #2ottobre @Eli_Trenta agli atleti militari del @GSPDifesa: agli Invictus Games ciascuno di voi rappresenterà il pop… - italianaradio1 : Militari, la Trenta detta le regole: questo sindacato sembra una caserma - italianaradio1 : La ministra della Difesa, Elisabetta Trenta, dopo una iniziale e inevitabile afonia, sta moltiplicando gli annunci… -

(Di giovedì 4 ottobre 2018) La ministra della Difesa, Elisabetta, dopo una iniziale e inevitabile afonia, sta moltiplicando gli annunci per lo più attraverso la sua pagina Facebook, preferendola ai più istituzionali comunicati stampa. È comprensibile, d’altronde: i social media sono la ragione fondante digoverno e dei pentastellati che hanno consentito alla dottoressadi diventare la ministra. Cosa che pare Di Maio ogni tanto le ricordi con delicata eleganza, se è vero quanto riporta Alessandro Trocino sul Corriere della Sera del 27 settembre: “Mezzo miliardo? Non se ne parla nemmeno. Ricordati che sei diventata ministro grazie ai 5 Stelle”, l’avrebbe apostrofata furente per una proposta di acquisto di missili CAMM-ER da poco inviata al Parlamento. Nei giorni scorsi la ministra ha accelerato la sua attività comunicativa e ci ha fatto sapere che, nell’ordine, a) “Oggi apriamo una nuova ...