Milik rapinato a Napoli nella notte | uomini armati gli rubano il Rolex

Milik rapinato del Rolex dopo la partita contro il Liverpool : Il calciatore del Napoli, Arkadiusz Milik, la scorsa notte mentre stava rientrando a casa è stato avvicinato da due persone in sella ad uno scooter che gli hanno strappato dal polso un orologio - si tratta di un Rolex - dal valore stimato di 7000 euro. Il fatto è avvenuto, intorno alle 2, in una strada di Varcaturo, alla periferia di Giugliano.Milik stava rientrando a casa dopo aver disputato la partita allo stadio San Paolo di ...

