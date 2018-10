MILIK | RAPINA CON PISTOLA IN FACCIA A NAPOLI Ultime notizie | Cruciani | E' una

Napoli - MILIK : rapina con pistola in faccia - via il Rolex/ Ultime notizie - il polacco “Notte quasi perfetta" : Napoli, Milik rapinato: pistola in faccia per il Rolex. Ultime notizie, serata choc per il centravanti polacco che a due passi da casa è stato avvicinato da due malviventi su uno scooter(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 19:25:00 GMT)

Napoli - MILIK rapinato dopo il match con il Liverpool : malviventi fuggono con un Rolex da 20mila euro. Tutti i precedenti : Rientrava a casa in zona Varcaturo, frazione del comune di Giugliano, dopo la vittoria contro il Liverpool in Champions League. Ma mentre era a bordo della sua auto, è stato affiancato da due malviventi con il volto coperto a bordo di una moto che gli hanno puntato la pistola alla tempia e lo hanno rapinato. Così Arek Milik, centravanti del Napoli, è stato “alleggerito” di un orologio Rolex Daytona del valore di circa 20mila ...

Napoli - MILIK scherza sulla rapina : «È stata una notte quasi perfetta» : Non ha fatto gol in campo, ma è stato comunque al centro di mille attenzioni in campo e fuori. Prima aiutando il Napoli contro il Liverpool in una serata da ricordare, poi protagonista suo...

Napoli - questore al lavoro per trovare i rapinatori di MILIK : Intervenuto ai microfoni di Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete”, il questore di Napoli Antonio De Iesu ha ringraziato le forze dell’ordine impegnate nel far sì che tutto filasse liscio durante il match di Champions contro il Liverpool: “Voglio prima di tutto ringraziare i funzionari e tutti gli uomini impiegati in occasione di Napoli-Liverpool che hanno fatto un grande lavoro. Abbiamo sventato ...

MILIK - notte da incubo a Napoli : pistola in faccia e rapina : di Giuseppe Crimaldi Choc a Napoli: il bomber polacco Arkadiusz Milik è stato rapinato nella notte mentre rientrava a casa dopo la vittoria di Champions contro il Liverpool. L'episodio si è verificato ...

Disavventura per MILIK : rapinato al termine della gara contro il Liverpool : Napoli, purtroppo, è stata al centro, anche in passato, di episodi simili di cronaca nera, che hanno visto coinvolti molti calciatori della compagine azzurra. Anche Insigne è stato vittima di un ...

Napoli : MILIK rapinato con pistola : ANSA, - Napoli, 4 OTT - Il calciatore del Napoli, Arkadiusz Milik, rapinato la scorsa notte mentre stava rientrando si è presentato nella mattinata di oggi alla caserma dei carabinieri di Varcaturo ...

Napoli - Arkadiuz MILIK rapinato dopo la partita col Liverpool : pistola in faccia - rubato il Rolex : Il calciatore del Napoli Arkadiuz Milik è stato rapinato dopo la partita vinta al San Paolo dagli azzurri con il Liverpool. L'attaccante stava tornando a casa in località Varcaturo, sul litorale ...

Napoli : MILIK rapinato con pistola : ANSA, - Napoli, 4 OTT - Il calciatore del Napoli, Arkadiusz Milik, rapinato la scorsa notte mentre stava rientrando si è presentato nella mattinata di oggi alla caserma dei carabinieri di Varcaturo ...

Notte di paura per MILIK - pistola in faccia e rapina del Rolex : Roma, 4 ott., askanews, - Notte di paura per Arkadiusz Milik. Dopo la vittoria contro il Liverpool, l'attaccante polacco stava raggiungendo la proprio abitazione, quando a Varcaturo, località in ...

MILIK rapinato a Napoli nella notte - uomini armati gli rubano il Rolex - : successo intorno alle 2 in una strada di Varcaturo, alla periferia di Giugliano. Il calciatore stava tornando a casa dopo la vittoria in Champions contro il Liverpool, quando due persone a bordo di ...

Paura per MILIK - minacciato e rapinato : Bruttissimo episodio in casa Napoli. L'attaccante polacco Arkadiusz Milik è stato rapinato la scorsa notte al rientro a casa dopo la vittoria per 1-0 conquistata contro il Liverpool. Il centravanti ...

Napoli - paura per MILIK dopo la partita : rapinato del Rolex con una pistola puntata alla testa : Bruttissimo episodio in casa Napoli. L'attaccante polacco Arkadiusz Milik è stato rapinato la scorsa notte al rientro a casa dopo la vittoria per 1-0 conquistata contro il Liverpool. Il centravanti ...

Italia : calciatore MILIK rapinato nella notte dell'orologio : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve