Milik | paura nella notte | ecco cosa è successo all’attaccante del Napoli

(Di giovedì 4 ottobre 2018) Ilè reduce dal fondamentalein Champions League, grande prestazione per gli uomini di Carlo Ancelotti nel match contro il Liverpool. Nel frattempoper l'attaccante, il calciatore mentre stava rientrando a casa è stato avvicinato da due persone in sella ad uno scooter che gli hanno strappato dal polso un rolex del valore di 7000 euro.stava rientrando dopo aver disputato la partita al San Paolo contro il Liverpool, indagine da parte della polizia. Una disavventura per il calciatore azzurro dopo una partita che ha portato grande gioia nell'ambiente azzurro.