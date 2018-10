Milano si confronta con i parlamentari tedeschi

L’importanza del microbiota - gli esperti si confrontano a Milano-Bicocca : Un meeting internazionale per fare il punto sulla ricerca riguardante il microbiota. Un convegno per scoprire le più recenti e future applicazioni nell’ambito terapeutico, dalle malattie infiammatorie alle patologie del sistema nervoso. Un evento che coinvolgerà i più importanti esperti in materia al mondo con i quali si potranno confrontare i giovani ricercatori. Tutto questo sarà microbiotaMi 2018, una tre giorni di incontri che si terrà ...