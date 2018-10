Milano | partita da S Cristoforo talpa per galleria tratta ovest metro M4

Olimpiade - Milano-Cortina per il 2026 : la sfida ai Giochi è partita : La corsa è di Milano-Cortina 2026 è lanciata. A Palazzo Balbi, la sede della Regione Veneto che guarda il Canal Grande, i sindaci Giuseppe Sala e Giampiero De Franceschi e i presidenti di Lombardia e ...

VIDEO Italia-Olanda 3-1 ai Mondiali di volley - gli highlights della partita. Show delle riserve al Forum di Milano : L’Italia delle riserve non fa sconti, non si fa prendere dall’emozione davanti ai 12000 spettatori del Mediolanum Forum di Milano e sconfigge l’Olanda per 3-1 nell’ultima partita della seconda fase ai Mondiali 2018 di volley maschile. La settima vittoria della rassegna iridata è stata ottenuta dalla Nazionale priva dei big come Zaytsev, Juantorena e Giannelli ma con le seconde linee Nelli e Randazzo su di giri. Di seguito ...

Kakà torna a Milano : 'Ho visto la partita con il Napoli e spero che sia una stagione buona per il club' : Queste le sue parole riportate da La Gazzetta delli Sport: 'Io e Leonardo parliamo spesso, siamo amici, ma sul ruolo che avrò al Milan ancora non ne abbiamo discusso. Per me venire a Milano è sempre ...

Olimpiadi : Grimoldi - Sala sbaglia - Milano deve continuare a giocare partita : Milano, 1 ago. (AdnKronos) - "Premettendo che mi aspettavo una decisione diversa dal Coni, che auspicavo sostenesse con determinazione la candidatura di Milano e della Lombardia ad ospitare i Giochi Olimpici Invernali del 2026, detto questo ritengo estremamente sbagliata e controproducente la levata