Milano non è una città pericolosa

Presidente della Regione Lombardia : 'Candidatura Milano-Cortina? Occasione da non mancare' : 'Credo che questa sia un'avventura che valga la pena di percorrere, e che per il nostro Paese sia assolutamente immancabile avere la possibilità di ospitare un evento olimpico'. Il Presidente della ...

Astaldi rischia fallimento ma non ferma lavori Metro 4 a Milano/ Salini-Impregilo si 'candida' all'acquisto : Astaldi rischia fallimento ma non ferma i lavori della Metro 4 a Milano: ultime notizie, S&P la declassa ma Salini Impregilo pensa all'acquisto.

Arriva il nuovo «ViviMilano» Tutto il meglio della settimana E sette inviti molto speciali Le novità|Cose da non perdere : Solo per voi inviti esclusivi per tutto il mese di ottobre. Da prenotare seguendo le istruzioni sul giornale

Milano - slitta il processo per la tragedia di Condove : l'imputato non è stato accompagnato in aula : L'uomo è accusato di aver travolto dopo un diverbio la moto su cui viaggiavano due fidanzati: la ragazza, 22 anni, era morta sul colpo. Il processo è stato trasferito da Torino al capoluogo lombardo per incompatibilità ambientale

Milano torna in piazza per Mimmo Lucano - l'appello sui social : "La solidarietà non si arresta" : In contemporanea con la manifestazione che si terrà a Riace in favore del sindaco calabrese arrestato per favoreggiamento all'immigrazione clandestina

Giochi invernali 2026 - sì a Milano-Cortina. Di Maio : 'Non metteremo soldi' : 'Il Coni ha ufficializzato che la candidatura italiana per i Giochi olimpici invernali 2026 sarà quella di Milano-Cortina': lo ha annunciato durante la riunione della Giunta regionale il presidente ...

Milano - migliaia in piazza contro razzismo e intolleranza. Anpi : “Vera minaccia non sono i migranti ma le mafie” : migliaia di persone, con magliette, sciarpe e indumenti di colore rosso, sono arrivate in piazza Duomo a Milano per dire “basta al razzismo e all’intolleranza”, e ribadire i valori dell’accoglienza e dell’antifascismo, nel corso della manifestazione dal titolo ‘Intolleranza zero. Un segno rosso contro il razzismo‘, promossa da Anpi, Aned, I Sentinelli di Milano. “In questo riaffacciarsi di pulsioni ...

Fox Circus : arrivano a Milano 52 ore di intrattenimento non-stop : ...a vestire la divisa da Iena dopo 13 anni - LEGGI Un grande evento organizzato da Fox Networks Group Italy che per tre giorni regalerà ai suoi fan l'esperienza di vivere e toccare con mano il mondo ...

Milano - morti per amianto alla Scala : ex sindaci non rispondono in aula / FOTO : Milano, 27 settembre 2018 - Non hanno risposto alle domande del giudice i tre ex sindaci di Milano Carlo Tognoli, Paolo Pillitteri e Giampiero Borghini , chiamati a testimoniare dal pm Maurizio ...