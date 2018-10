Milan-Olympiacos | spavento in conferenza stampa | malore per una hostess | Gattuso

Milan - Gattuso nel post Olympiacos : “Cutrone da elogiare - per Ibra vediamo” : Al termine di Milan-Olympiacos è un Gennaro Gattuso soddisfatto quasi esclusivamente per il risultato quello che si presenta ai microfoni di Sky Sport: “Sono soddisfatto del risultato, ma possiamo interpretare meglio il 4-4-2, perché oggi a centrocampo abbiamo sbagliato tanto. Dobbiamo migliorare nel palleggio se vogliamo giocare in questo modo e organizzarci meglio. Non sono soddisfatto al massimo della fase di non ...

Il Milan vola in Europa League : doppio Cutrone e Higuain - Olympiacos ko : Un intero primo tempo a remare contro i mulini a vento, dopo il gol preso a freddo da Guerrero al 14' . Il Milan , contro l' Olympiacos , nella seconda giornata di Europa League , sembrava avviato ...

Milan-Olympiacos - le pagelle : Calhanoglu regala due assist - male Bakayoko : pagelle MILAN REINA 6 Si tuffa in ritardo sul gol di Guerrero, ma le responsabilità non sono sue. CALABRIA 5.5 Leiva gli va sempre via in velocità. Meglio nella ripresa. ZAPATA 5.5 Torna titolare e si ...

Milan-Olympiacos 3-1 - Cutrone e Higuain ribaltano i greci : MILANO - Per un'ora a San Siro si vede il peggior Milan della stagione, ma poi in 9 minuti i rossoneri si svegliano e grazie alle reti di Cutrone, doppietta, ed Higuain ribaltano la partita: ...

Europa League 2018-2019 - Milan-Olympiacos 3-1 : Cutrone e Higuain in dieci minuti tirano fuori i rossoneri dalle difficoltà : Seconda vittoria in Europa League per il Milan, che batte l’Olympiacos a San Siro per 3-1. I gol sono stati realizzati da Guerrero al 13° minuto, da Cutrone al 69°, da Higuain al 75° e ancora da Cutrone al 78°. Con questo successo, i rossoneri si portano a quota 6 punti nel girone F, rimanendo soli al comando. E dire che la formazione allenata da Rino Gattuso era stata in difficoltà per una buona parte del primo tempo, prima di prendere ...

Europa League : Milan-Olympiacos 3-1 : ANSA, - ROMA, 4 OTT - Il Milan soffre per un tempo in casa contro l'Olympiacos, nella seconda partita del Girone F dell'Europa League di calcio, poi ribalta il gol realizzato al 14' da Guerrero. Nella ...

VIDEO Milan-Olympiacos 3-1 - Highlights Europa League : sintesi - azioni salienti e gol. Cutrone ed Higuain ribaltano gli ellenici : Il Milan rimonta l’Olympiacos e vince per 3-1 nella seconda giornata di Europa League, rimanendo in vetta al Girone F a punteggio pieno. Al vantaggio di Guerrero nel primo tempo hanno risposto nella ripresa Cutrone, Higuain, ed ancora Cutrone. Di seguito le immagini delle reti della sfida di questa sera. IL VANTAGGIO ELLENICO ⚽️ #Milan 0:1 #Olympiakos | Europa League | Day 2 | Goal #Miguel #Guerrero, 14#MILOLYvia ...

Milan “double face” l’Olympiacos : il 1° tempo più brutto della stagione - poi lo show targato Cutrone! : Milan vittorioso, ma troppi alti e bassi messi in mostra dagli uomini di Gennaro Gattuso: Olympiacos superato in rimonta Un Milan dai due volti quello sceso in campo oggi in Europa League. A San Siro è arrivato un tostissimo Olympiacos, capace di passare in vantaggio nel primo tempo e di difendersi con il coltello tra i denti. Il Milan però, ad onor del vero, ha giocato una prima frazione di gara pessima, la peggiore di questo inizio di ...

Europa League : Milan-Olympiacos 3-1 : 20.46 Milan a punteggio pieno in Europa League, ma quanta fatica per battere al Meazza (3-1) l'Olympiacos, molto più di quanto dica il punteggio. I greci infatti passano in vantaggio al 14' con un colpo di testa di Guerrero e resistono a lungo agli attacchi rossoneri, poco incisivi per tutto il primo tempo. Nella ripresa Suso molto attivo, ma non punge. Poi i cambi decisivi di Gattuso: entrano Cutrone e Calhanoglu e la musica cambia. ...