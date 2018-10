Milan-Olympiacos 3-1 | Cutrone e Higuain fanno volare i rossoneri – VIDEO

VIDEO Milan-Olympiacos 3-1 - Highlights Europa League : sintesi - azioni salienti e gol. Cutrone ed Higuain ribaltano gli ellenici : Il Milan rimonta l’Olympiacos e vince per 3-1 nella seconda giornata di Europa League, rimanendo in vetta al Girone F a punteggio pieno. Al vantaggio di Guerrero nel primo tempo hanno risposto nella ripresa Cutrone, Higuain, ed ancora Cutrone. Di seguito le immagini delle reti della sfida di questa sera. IL VANTAGGIO ELLENICO ⚽️ #Milan 0:1 #Olympiakos | Europa League | Day 2 | Goal #Miguel #Guerrero, 14#MILOLYvia ...

Milan “double face” l’Olympiacos : il 1° tempo più brutto della stagione - poi lo show targato Cutrone! : Milan vittorioso, ma troppi alti e bassi messi in mostra dagli uomini di Gennaro Gattuso: Olympiacos superato in rimonta Un Milan dai due volti quello sceso in campo oggi in Europa League. A San Siro è arrivato un tostissimo Olympiacos, capace di passare in vantaggio nel primo tempo e di difendersi con il coltello tra i denti. Il Milan però, ad onor del vero, ha giocato una prima frazione di gara pessima, la peggiore di questo inizio di ...

Europa League : Milan-Olympiacos 3-1 : 20.46 Milan a punteggio pieno in Europa League, ma quanta fatica per battere al Meazza (3-1) l'Olympiacos, molto più di quanto dica il punteggio. I greci infatti passano in vantaggio al 14' con un colpo di testa di Guerrero e resistono a lungo agli attacchi rossoneri, poco incisivi per tutto il primo tempo. Nella ripresa Suso molto attivo, ma non punge. Poi i cambi decisivi di Gattuso: entrano Cutrone e Calhanoglu e la musica cambia. ...

Pagelle Milan-Olympiacos - Europa League 2019 : Cutrone e Calhanoglu cambiano il match. A segno anche Higuain : Reina 6: non può assolutamente nulla sul gol di Guerrero. Un colpo di testa perfetto che si infila nell’angolino. Per il resto della partita non deve compiere parate. Calabria 5,5: il cross di Koutris arriva dalla sua fascia. E’ in sofferenza per tutto il primo tempo. Meglio nella ripresa, anche se sbaglia troppi cross. Zapata 5: si perde completamente Guerrero in occasione del gol. Un grave errore di posizione del colombiano, che ...

Milan-Olympiacos - Higuain manda su di giri i rossoneri : sinistro atomico del Pipita - il VIDEO del gol : Prima Cutrone, poi Higuain mandano su di giri il Milan in Europa League: contro l’Olympiacos la squadra rossonera sta vincendo in rimonta Prima il bellissimo gold di Patrick Cutrone, poi quello del Pipita Gonzalo Higuain hanno portato il Milan su un risultato che piace alla squadra di Gattuso. I rossoneri, nel match valido per i gironi di Europa League, stanno affrontando l’Olympiacos e stanno vincendo grazie all’ultima ...

Leonardo prima di Milan-Olympiacos : 'Ibrahimovic? C'è stato più di un pensierino' : Così, il direttore dell'area tecnica-sportiva del club, intervistato da Sky Sport prima dell'inizio di Milan-Olympiacos, ha fatto alcune rivelazioni in proposito: "Ibrahimovic è legato al Milan e a ...

