Milan-Olympiacos 3-1 | Cutrone doppietta e Higuain ribaltano i greci | rivivi il live del

Video/ Milan Olympiacos (3-1) : highlights e gol. Gattuso incontentabile : "C'è una cosa che non mi è piaciuta" : Video Milan Olympiacos (risultato finale 3-1): gli highiights e i gol della partita che si è giocata a San Siro, in Europa League. Rimonta rossonera con Cutrone (doppietta) e Higuain(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 19:51:00 GMT)

Gazzetta Milan-Olympiacos - le pagelle : disastro Bakayoko - top Cutrone : Basti pensare che il peggiore in campo per La Gazzetta dello Sport è Tiémoué Bakayoko . Il voto è impietoso, ma anche la perfetta immagine della sua partita: 4.5. 'Purtroppo non ci sono altre parole: ...

Cutrone sveglia il Milan. Il baby bomber e Higuain abbattono l'Olympiacos : Milano - Una coppia di centravanti d'oro. Patrick Cutrone e Gonzalo Higuain risollevano il Milan e permettono alla squadra rossonera di agguantare la quarta vittoria stagionale, la seconda in ambito europeo dopo quella all'esordio contro il modesto Dudelange. Dunque, Milan che supera l'esame di greco, nonostante il vantaggio iniziale dell'Olympiacos. Ci pensa il bomber di scorta, il solito Cutrone, quello che Gattuso butta in campo quando serve ...

Video/ Milan Olympiacos - 3-1 - : highlights e gol della partita - Europa League gruppo F - : Video Milan Olympiacos , risultato finale 3-1, : gli highiights e i gol della partita di Europa League, vinta dai rossoneri con una bella rimonta.

Europa League - il Milan vince in rimonta con l'Olympiacos : Seconda vittoria per il Milan in Europa League: dopo il Dudelange successo anche contro i greci dell'Olympiacos Europa League in tv, Milan-Olympiacos 3-1. Ora c'è la Lazio, formazioni e diretta

Milan-Olympiacos 3-1 - Cutrone : 'Provo a rubare più possibile da Higuain. L'esultanza? Non ve lo dico' : Due gol in dieci minuti per salvare il Diavolo. Un'altra serata tutta da ricordare per Patrick Cutrone che dopo essersi ristabilito completamente dall'infortunio che l'aveva tenuto fuori dai campi per ...

Europa League - Milan-Olympiacos 3-1 : in gol Guerrero - Cutrone - 2 - e Higuain : L'esame di greco è quello più tosto per definizione: il Milan lo soffre per un'ora abbondante, intravvede una bocciatura, poi si alza dal banco e sfodera una prova di maturità da applausi. Nove minuti ...

Milan-Olympiacos 3-1 : il tabellino : Milan-Olympiacos 3-1 , primo tempo 0-1, MARCATORI : Guerrero, O, al 14' p.t.; Cutrone, M, al 25' e 34', Higuain, M, al 31' s.t. MILAN, 4-3-3,: Reina, Calabria, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Bakayoko, ...

Milan-Olympiacos - spavento in conferenza stampa : malore per una hostess - Gattuso “interviene” : Milan-Olympiacos, il post gara è stato caratterizzato dalle interviste al tecnico Gattuso, con tanto di imprevisto a San Siro Milan-Olympiacos, qualche momento di spavento durante la conferenza stampa nella pancia di San Siro. Una hostess ha avuto un malore, sembra un calo di pressione, ed è stata subito soccorsa dai medici presenti. Una volta ripresasi si è scusata con Gattuso e con i presenti per il disguido e l’interruzione, a ...

Milan - Gattuso nel post Olympiacos : “Cutrone da elogiare - per Ibra vediamo” : Al termine di Milan-Olympiacos è un Gennaro Gattuso soddisfatto quasi esclusivamente per il risultato quello che si presenta ai microfoni di Sky Sport: “Sono soddisfatto del risultato, ma possiamo interpretare meglio il 4-4-2, perché oggi a centrocampo abbiamo sbagliato tanto. Dobbiamo migliorare nel palleggio se vogliamo giocare in questo modo e organizzarci meglio. Non sono soddisfatto al massimo della fase di non ...

Il Milan vola in Europa League : doppio Cutrone e Higuain - Olympiacos ko : Un intero primo tempo a remare contro i mulini a vento, dopo il gol preso a freddo da Guerrero al 14' . Il Milan , contro l' Olympiacos , nella seconda giornata di Europa League , sembrava avviato ...

Milan-Olympiacos - le pagelle : Calhanoglu regala due assist - male Bakayoko : pagelle MILAN REINA 6 Si tuffa in ritardo sul gol di Guerrero, ma le responsabilità non sono sue. CALABRIA 5.5 Leiva gli va sempre via in velocità. Meglio nella ripresa. ZAPATA 5.5 Torna titolare e si ...

Milan-Olympiacos 3-1 - Cutrone e Higuain ribaltano i greci : MILANO - Per un'ora a San Siro si vede il peggior Milan della stagione, ma poi in 9 minuti i rossoneri si svegliano e grazie alle reti di Cutrone, doppietta, ed Higuain ribaltano la partita: ...