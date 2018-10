Milan | Leonardo | «Ibrahimovic ora è impossibile | ma ci avevamo pensato»

Le Chiuse di Leonardo riaprono all'Università di Milano-Bicocca grazie alla realtà virtuale : L'iniziativa "Apriamo le Chiuse" è curata da un partenariato composto da Università di Milano-Bicocca, Università degli Studi di Milano, Politecnico di Milano, Museo Nazionale Scienza e Tecnologia ...

ZLATAN IBRAHIMOVIC AL Milan?/ Ultime notizie : Gattuso non chiude : "Chiedete a Maldini e Leonardo" : ZLATAN IBRAHIMOVIC al MILAN? Ultime notizie: contatti con lo svedese, pronto contratto da gennaio 2019 al giugno successivo. L'attaccante dei Los Angeles Galaxy pronto al ritorno(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 15:20:00 GMT)

Mercato Milan - a gennaio serve una punta : i due nomi sul taccuino di Leonardo : Questo inizio di stagione ha messo in evidenza qualche lacuna nella rosa del Milan. In particolare, con Higuain e Cutrone ai box per infortunio, Gattuso si è visto costretto a trovare soluzioni bizzarre per ovviare all’assenza delle uniche due punte centrali. La collocazione di Castillejo come falso nueve nella partita vinta contro il Sassuolo ne è l’esempio più recente. Proprio per questo, al fine di evitare il crearsi di situazioni ...

Milano - Guillermo Mariotto : "Io? Tutto chiesa - Leonardo e notti brave" : Quale differenze fra il mondo fashion di allora e quello di oggi? «Stilisti, fotografi e modelle erano molto uniti. Ci si divertiva tutti assieme di notte, certe volte non si andava neppure a dormire…...

Milan : Gattuso non ringhia - futuro in ballo. E Leonardo ha in mente Conte : LEGGI I SERVIZI COMPLETI DI CARLO LAUDISA E MARCO PASOTTO SULLA GAZZETTA DELLO SPORT IN EDICOLA OGGI laudisa-pasotto

Empoli-Milan - non solo Leonardo e Maldini allo stadio : ci sono i vertici di Elliott e Scaroni : Stasera al Castellani sarà presente tutto il Milan. Come svelato da Sky Sport , da Gordon Singer fino a Scaroni, per passare da Maldini, Leonardo e gran parte del cda con Furlani e Tuil. Ben 18 accrediti per la società rossonera: un chiaro segnale di vicinanza a Rino ...

Suso fa 100 col Milan. Leonardo pensa al rinnovo : E chissà se a breve non potrebbe esserci un rinnovo di contratto, come riportato dalla Gazzetta dello Sport di oggi. Il Milan chiaramente non vuole privarsi di lui: è un giocatore importante, ormai ...

Borsa Milano ok con Leonardo - fiacca Tim : ANSA, - Milano, 25 SET - Primi scambi in territorio positivo per Piazza Affari spinta dall'affievolirsi della tensione sui titoli di Stato italiani e dalla buona corrente di acquisti su Leonardo, +3,5%...

Milan - Gennaro Gattuso ora rischia l'esonero. Leonardo : 'Ecco cosa ci manca' - sentenza letale : L'inizio della stagione calcistica per il Milan non è stata delle migliori, specialmente in campionato. Malgrado una partita in meno, la squadra rossonera è già a -10 dalla capolista, la Juventus, e ...

Leonardo su Gattuso/ Rimane rischio esonero : "Rino fa parte del progetto Milan - ma..." : Il dirigente del Milan Leonardo ha dovuto essere schietto sul futuro di Gennaro Ivan Gattuso. Il tecnico fa parte del progetto, ma i risultati devono cambiare molto in fretta.(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 13:22:00 GMT)

Milan - Gattuso : 'Squadra dai due volti - dovevamo chiuderla'. Leonardo : 'Serve altra mentalità' : ... invece, le parole di Leonardo: "Il rammarico c'è perché vedi tante cose positive ma la gestione dei novanta minuti resta difficile, in tante cose dobbiamo crescere " ha dichiarato a Sky Sport " Non ...

Milan-Atalanta - Leonardo : 'Persa la convinzione da grande squadra' : MILAN NEWS grande prestazione ma risultato non soddisfacente del Milan in casa contro l' Atalanta . Due volte in vantaggio, i rossoneri si sono fatti raggiungere. Nel post-partita a Sky Sport ha parlato Leonardo . Il direttore tecnico rossonero ha commentato la rimonta subita dal Milan: 'E' successo anche in altre partite di vedere rimonte. Ci sono tante cose positive, ma la gestione ...

100mila euro per artisti emergenti - il bando di Milano per celebrare Leonardo da Vinci : Amboise, 1519. Sono trascorsi quasi cinquecento anni dalla morte di Leonardo da Vinci, e il mondo intero si prepara a celebrare a dovere uno tra i più grandi geni che la storia dell’uomo possa ricordare. In particolare, la città di Milano, dove il grande luminare ha vissuto uno dei momenti più floridi della sua carriera, ha in programma un 2019 costellato di mostre, conferenze, presentazioni ed eventi ad hoc, a cui va ad aggiungersi un concorso ...

Leonardo imiti Galliani : il Milan ha bisogno di un colpo grosso a gennaio : Più intelligente sarebbe la politica di andare a scovare ragazzi di prospettiva, politica che racchiude qualche rischio, ma da inserire in un gruppo di giocatori già affermati. Da imitare le recenti ...