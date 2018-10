Milan | Leonardo conferma interesse nei confronti di Ibrahimovic | ecco cosa ha detto

Ibrahimovic al Milan? Leonardo svela : “ci abbiamo pensato…” : Leonardo, dirigente del Milan, ha parlato della possibilità di acquistare Zlatan Ibrahimovic nella prossima sessione di mercato “E’ legato al Milan e a Milano, è un dato di fatto. Ci abbiamo fatto un pensierino quando siamo arrivati quest’estate, ha caratteristiche particolari, è un guerriero. Sono molto legato a lui ma oggi non esiste una possibilità“. Lo ha detto il direttore generale dell’area tecnica del ...

Leonardo prima di Milan-Olympiacos : 'Ibrahimovic? C'è stato più di un pensierino' : Così, il direttore dell'area tecnica-sportiva del club, intervistato da Sky Sport prima dell'inizio di Milan-Olympiacos, ha fatto alcune rivelazioni in proposito: "Ibrahimovic è legato al Milan e a ...

Milan - Leonardo : 'Ibrahimovic? C'è stato più di un pensierino' : Così, il direttore dell'area tecnica-sportiva del club, intervistato da Sky Sport prima dell'inizio di Milan-Olympiacos, ha fatto alcune rivelazioni in proposito: "Ibrahimovic è legato al Milan e a ...

Milan - Leonardo : «Ibrahimovic ora è impossibile - ma ci avevamo pensato» : «Ibrahimovic è legato al Milan e a Milano, è un dato di fatto, ma oggi non c'è nessuna possibilità». Così Leonardo, direttore generale del club rossonero, ha parlato a Sky Sport della clamorosa ipotesi del ritorno dello svedese. Le porte sono chiuse, il bomber gioca negli Usa ai Los Angeles Galaxy , ma ciò non vuole dire che il Milan non ci abbia pensato. «Quando siamo ...

Le Chiuse di Leonardo riaprono all'Università di Milano-Bicocca grazie alla realtà virtuale : L'iniziativa "Apriamo le Chiuse" è curata da un partenariato composto da Università di Milano-Bicocca, Università degli Studi di Milano, Politecnico di Milano, Museo Nazionale Scienza e Tecnologia ...

ZLATAN IBRAHIMOVIC AL Milan?/ Ultime notizie : Gattuso non chiude : "Chiedete a Maldini e Leonardo" : ZLATAN IBRAHIMOVIC al MILAN? Ultime notizie: contatti con lo svedese, pronto contratto da gennaio 2019 al giugno successivo. L'attaccante dei Los Angeles Galaxy pronto al ritorno(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 15:20:00 GMT)

Mercato Milan - a gennaio serve una punta : i due nomi sul taccuino di Leonardo : Questo inizio di stagione ha messo in evidenza qualche lacuna nella rosa del Milan. In particolare, con Higuain e Cutrone ai box per infortunio, Gattuso si è visto costretto a trovare soluzioni bizzarre per ovviare all’assenza delle uniche due punte centrali. La collocazione di Castillejo come falso nueve nella partita vinta contro il Sassuolo ne è l’esempio più recente. Proprio per questo, al fine di evitare il crearsi di situazioni ...

Milano - Guillermo Mariotto : "Io? Tutto chiesa - Leonardo e notti brave" : Quale differenze fra il mondo fashion di allora e quello di oggi? «Stilisti, fotografi e modelle erano molto uniti. Ci si divertiva tutti assieme di notte, certe volte non si andava neppure a dormire…...

Milan : Gattuso non ringhia - futuro in ballo. E Leonardo ha in mente Conte : LEGGI I SERVIZI COMPLETI DI CARLO LAUDISA E MARCO PASOTTO SULLA GAZZETTA DELLO SPORT IN EDICOLA OGGI laudisa-pasotto

Empoli-Milan - non solo Leonardo e Maldini allo stadio : ci sono i vertici di Elliott e Scaroni : Stasera al Castellani sarà presente tutto il Milan. Come svelato da Sky Sport , da Gordon Singer fino a Scaroni, per passare da Maldini, Leonardo e gran parte del cda con Furlani e Tuil. Ben 18 accrediti per la società rossonera: un chiaro segnale di vicinanza a Rino ...

Suso fa 100 col Milan. Leonardo pensa al rinnovo : E chissà se a breve non potrebbe esserci un rinnovo di contratto, come riportato dalla Gazzetta dello Sport di oggi. Il Milan chiaramente non vuole privarsi di lui: è un giocatore importante, ormai ...

Borsa Milano ok con Leonardo - fiacca Tim : ANSA, - Milano, 25 SET - Primi scambi in territorio positivo per Piazza Affari spinta dall'affievolirsi della tensione sui titoli di Stato italiani e dalla buona corrente di acquisti su Leonardo, +3,5%...

Milan - Gennaro Gattuso ora rischia l'esonero. Leonardo : 'Ecco cosa ci manca' - sentenza letale : L'inizio della stagione calcistica per il Milan non è stata delle migliori, specialmente in campionato. Malgrado una partita in meno, la squadra rossonera è già a -10 dalla capolista, la Juventus, e ...

Leonardo su Gattuso/ Rimane rischio esonero : "Rino fa parte del progetto Milan - ma..." : Il dirigente del Milan Leonardo ha dovuto essere schietto sul futuro di Gennaro Ivan Gattuso. Il tecnico fa parte del progetto, ma i risultati devono cambiare molto in fretta.(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 13:22:00 GMT)