Milan | Gattuso | ' Bakayoko fatica | Higuain bene con un' altra punta Ibrahimovic? Vediamo'

Milan - Gattuso nel post Olympiacos : “Cutrone da elogiare - per Ibra vediamo” : Al termine di Milan-Olympiacos è un Gennaro Gattuso soddisfatto quasi esclusivamente per il risultato quello che si presenta ai microfoni di Sky Sport: “Sono soddisfatto del risultato, ma possiamo interpretare meglio il 4-4-2, perché oggi a centrocampo abbiamo sbagliato tanto. Dobbiamo migliorare nel palleggio se vogliamo giocare in questo modo e organizzarci meglio. Non sono soddisfatto al massimo della fase di non ...

Gattuso e il nuovo Milan. La piccola Europa dirà se è davvero svolta : Cercare quella continuità di risultati e prestazioni che aiutano la classifica, il morale e ridanno il sorriso. Il largo successo sul Sassuolo di domenica sera, viatico ideale per il Milan di Gattuso ...

Milan-Olympiacos - i convocati di Gattuso : torna Higuain : Domani sera il Milan gioca a San Siro contro l’Olympiacos nella seconda giornata della fase a gironi di Europa League. Il tecnico della squadra rossonera Rino Gattuso recupera Gonzalo Higuain. L’argentino torna dopo aver dovuto dare forfait per un problema muscolare le ultime due partite di campionato contro Empoli e Sassuolo. Il Pipita torna così […] L'articolo Milan-Olympiacos, i convocati di Gattuso: torna Higuain proviene ...

Milan. Gattuso può solo vincere contro l’Olympiacos : Al Milan di Gattuso servono risultati e continuità. contro l’Olympiacos domani sera il tecnico calabrese si gioca una fetta dell’Europa

Milan Gattuso 'Pochi cambi - Olympiacos più esperto di noi. Ibra a gennaio Parlate con Leo e Maldini' : MilanO - Gattuso non si fida dell'Olympiakos, avversario domani sera a San Siro in Europa League. Per questo l'allenatore rossonero effettuerà un turnover meno pronunciato rispetto a quello della ...

Milan - Gattuso fa il punto sugli infortunati. E su Ibra... : L'allenatore rossonero parla alla vigilia della sfida di Europa League, rivolgendo un pensiero speciale a Ibrahimovic

Gattuso - Milan non è Higuain-dipendente : ANSA, - MilanO, 3 OTT - "La vittoria contro il Sassuolo ha dimostrato che il Milan non è Higuain-dipendente? Non l'ho mai pensato. È un ragazzo che si fa voler bene, sempre sorridente, un valore ...

Milan : Gattuso - Ibra? Auguri per 37 anni : ANSA, - CARNAGO, VARESE,, 3 OTT - "È vero che Ibrahimovic tornerà al Milan? Faccio Auguri con tanto affetto a Zlatan Ibrahimovic che oggi compie 37 anni e fa ancora gol ma parlo solo dei miei ...

Bonaventura manda messaggi al Milan : la questione rinnovo e la stima per Gattuso : Jack Bonaventura vorrebbe rinnovare il proprio sodalizio con il Milan, ma ancora di rinnovo non se n’è parlato “Non ho ancora parlato con la società, ne parleremo al momento opportuno“. Ancora niente dialoghi per il rinnovo di Bonaventura col Milan, a rivelarlo lo stesso calciatore all’interno della conferenza stampa di presentazione della gara contro l’Olympiacos. Dopo la questione rinnovo, le lodi a ...

Milan-Olympiakos - Gattuso : “Meno turnover rispetto al Dudelange” : Nella conferenza stampa della vigilia della sfida di Europa League contro l’Olympiacos, Rino Gattuso ha fatto il punto della situazione sugli undici titolari che affronteranno la compagine greca. Il tecnico del Milan ha affermato che ci saranno meno cambi rispetto alla partita d’esordio contro i lussemburghesi del Dudelange, ma ha comunque ammesso che ci sarà spazio per qualche giocatore che ha trovato finora poco spazio. Gattuso ...

Milan - Gattuso : "Higuain può giocare contro l'Olympiacos" : L'allenatore alla vigilia del match d'Europa League: "Dobbiamo trovare solidità e la mentalità vincente. Torna Ibra? A 37 anni segna ancora, ma chiedete alla società..."

Milan - Gattuso non vuole sentir parlare di “Higuain-dipendenza” : Gennaro Gattuso ha parlato oggi in conferenza stampa del suo Milan in vista della gara di Europa League contro l’Olympiacos “Il Pipita è uno che si fa voler bene e il termometro lo fa stare sempre alto. Higuain è un valore aggiunto per i ragazzi ma non ho mai pensato che senza fosse un problema enorme, certo meglio avercelo ma questa squadra ha una identità precisa, dobbiamo capire come fare per farlo esprimere al ...

ZLATAN IBRAHIMOVIC AL Milan?/ Ultime notizie : Gattuso non chiude : "Chiedete a Maldini e Leonardo" : ZLATAN IBRAHIMOVIC al MILAN? Ultime notizie: contatti con lo svedese, pronto contratto da gennaio 2019 al giugno successivo. L'attaccante dei Los Angeles Galaxy pronto al ritorno(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 15:20:00 GMT)

Milan - Gattuso : 'Higuain sta bene - Conti torna in campo. Su Ibrahimovic...' : Rino Gattuso , allenatore del Milan , ha parlato a Sky Sport alla vigilia della sfida di Europa League contro l'Olympiacos: 'Sarà una gara molto impegnativa, sono stati più loro in Europa di noi negli ultimi anni. Sarà una partita difficile. Il Sassuolo? ...