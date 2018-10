Milan Games Week | ASUS Republic of Gamers annuncia una presenza come indiscussa

Ospiti e anteprime : cosa c'è da aspettarsi dalla Milan Games Week : Più spazio alla tecno-nostalgia e agli e-sport, oltre 30 anteprime per il mercato italiano e un'area di 35.000 metri quadrati. L'ottava edizione della Milan Games Week è pronta. Si terrà dal 5 al 7 ottobre a alla Fiera Milano Rho. È promossa da Aesvi, l'Associazione editori e sviluppatori di videogiochi italiana, e organizzato da Fandango Club. Ecco cosa troveranno gli appassionati del settore. Le ...

Milano Games Week 2018 - cosa aspettarsi dalla fiera dei videogame : Come per esempio Forza Horizon 4 , il videogame legato al mondo dei motori, e il videogioco d'avventura Ori and the Will of the Wisps, giocabile per la prima volta in anteprima nel nostro Paese. ...

Milan Games Week 2018 : programma - orari e come arrivare : Milano torna ad essere la capitale italiana dei videogiochi per il Weekend della Milan Games Week (dal 5 al 7 ottobre, aperta dalle ore 9 alle ore 19), giunta all’ottava edizione e pronta a richiamare decine di migliaia di appassionati da tutta Italia per la terza manifestazione più importante d’Europa dedicata al gaming. Anche quest’anno la fiera punta a rompere i record messi a segno nel 2017 quando accolse ben 148mila ...

MSI partner di 101HW e Bethesda alla Milan Games Week 2018 : MSI annuncia che le proprie soluzioni gaming saranno presenti alla Milan Games Week 2018 anche presso lo stand di 101HW ed Event Horizon School (pad. 8 stand L01).Saranno, infatti, ben 10 le postazioni dell'area e-sport firmate MSI e saranno composte dai performanti PC Aegis 3, dai display curvi per il gaming della serie Optix MAG24C e da un set di periferiche, che includerà le cuffie DS501, la tastiera Vigor GK40 e il mouse Clutch ...

Nintendo e Intentions insieme alla Milan Games Week 2018 : design e videogiochi si incontrano : La Milan Games Week 2018 torna anche quest'anno a scaldare l'autunno meneghino: dal 5 al 7 ottobre, presso Fiera Milano Rho, saranno tre giorni interamente dedicati al fantastico mondo dei videogiochi anche grazie a una interessante iniziativa che unisce Nintendo e Intentions. Scopriamola nel comunicato ufficiale:Nintendo, azienda chiave nella creazione e nello sviluppo di intrattenimento interattivo, sarà uno dei protagonisti di questa ottava ...

Milan Games Week : alla ESL Arena in scena Starcraft II - Rainbow Six Siege e GranTurismo Sport : La Milan Games Week 2018 si prepara ad offrire 3 giorni intensi per gli appassionati di eSport con un calendario ancora più fitto rispetto allo scorso anno: all’interno del Radio 105 MGW ESportSHOW farà il suo debutto la ESL Arena, un’area allestita da Progaming Italia in collaborazione con Vodafone dedicata ai videogiochi competitivi dominata da un palco da 30 metri, che si affiancherà alla PG Arena di PG ESports al suo ritorno dopo ...

In occasione della Milan Games Week 2018 arriva l'app Experience PlayStation : Milan Games Week è ormai alle porte e per l'importante occasione Sony Interactive Entertainment mette a disposizione del pubblico l'esclusiva App "Experience PlayStation", pensata per i numerosi videogiocatori e appassionati presenti in fiera. Scaricabile da Play Store (Android) e Apple Store (IOS), l'app permetterà di evitare lunghe attese, prenotando la propria prova di gioco per Days Gone e per i contenuti PlayStation VR, tra i quali ASTRO ...

TIM protagonista alla Milan Games Week con la finale del torneo “TIM Asphalt 9 : Legends” e i Mates : Manca sempre meno alla Milan Games Week 2018, la più importante manifestazione italiana del gaming che si terrà alla Fiera di Milano Rho dal 5 al 7 ottobre.Come afferma il comunicato stampa ricevuto oggi, quest'anno la fiera farà da palcoscenico per la finale di TIM Asphalt 9: Legends, torneo mobile lanciato lo scorso settembre da TIM in collaborazione con Gameloft. Con questa iniziativa TIM si propone come protagonista nel mondo del gioco ...

Milestone annuncia la partecipazione alla Milan Games Week 2018 : Milestone, uno tra i più importanti e longevi sviluppatori specializzati nel segmento racing, annuncia la sua partecipazione alla Milan Games Week 2018, uno degli appuntamenti più attesi del settore in Italia, per vivere un'esperienza all'insegna del divertimento e della competizione sulle due ruote. Dal 5 al 7 Ottobre, presso l'esclusiva area espositiva di Koch Media stand H02 Padiglione 8, Fiera Milano Rho, Milestone vi aspetta per vivere ...

Xbox porta alla Milan Games Week Forza Horizon 4 e Ori and the Will of the Wisps! : Il nuovo episodio del videogioco a piattaforme, disponibile sul mercato a partire dal prossimo anno, immergerà il giocatore nel travolgente mondo di Ori, colmo di incontri mozzafiato con i nemici e ...

eSport alla Milan Games Week con il Red Bull Factions 2018 : La Milan Games Week 2018 si prepara ad accogliere la terza finale del Red Bull Factions, il torneo italiano rivolto a tutti gli appassionati giocatori di League of Legends. Ecco il comunicato ufficiale:Il 7 ottobre, i campioni in carica del Team Forge dovranno difendere il loro primato da iDomina eSports, Outplayed e un quarto team scelto direttamente da Red Bull, il Team MOBA ROG, all'interno della PG Arena, l'anfiteatro dell'eSport allestito ...

Milan Games Week 2018 : Koch Media porta Metro Exodus - Kingdom Hearts 3 - Ride 3 e non solo : Koch Media Italia sarà presente all'ottava edizione della Milan Games Week 2018, il consumer show dedicato ai videogiochi e promosso da AESVI, che si terrà dal 5 al 7 ottobre presso Fiera Milano Rho e darà ai giocatori la possibilità di vedere da vicino alcuni pezzi da novanta davvero imperdibili. I dettagli nel comunicato ufficiale:L'offerta di titoli che troverete presso lo stand di Koch Media Italia è davvero ricca, ce n'è per tutti i gusti. ...

PlayStation tra i protagonisti della Milan Games Week 2018 : Mancano pochi giorni all'inizio di Milan Games Week 2018, la più importante manifestazione italiana dedicata ai videogiochi. Anche quest'anno Sony Interactive Entertainment Italia sarà protagonista di questo evento atteso da migliaia di giocatori e dal grande pubblico. Dal 5 al 7 ottobre, lo Stand PlayStation occuperà gli spazi di Fiera Milano Rho (Padiglione n. 8) con un'area di 1200 mq e numerosi contenuti esclusivi per rendere ancora una ...