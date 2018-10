Migranti - partita da Augusta la nave Mediterranea : “Obbediremo alla Costituzione e al diritto internazionale” : Una nave italiana nel Mediterraneo Centrale, lì dove non ci sono più imbarcazioni di organizzazioni umanitarie per il salvataggio in mare di chi tenta la traversata sulla rotta migratoria più pericolosa del mondo. È salpata nella notte dal porto di Augusta, dopo diversi controlli amministrativi. Si chiama “Mediterranea” e il progetto è quello di “monitorare e testimoniare la drammatica situazione che vede donne, uomini e ...

Migranti - partita la prima nave di ong italiane per il soccorso nel Mediterraneo - Salvini : 'Non arriverà qui' : "Ho saputo che c'è una nave dei centri sociali che vaga per il Mediterraneo per una missione umanitaria e proverà a sbarcare Migranti in Italia. Fate quello che volete, prendete il pedalò, andate in ...

Migranti - partita nave italiana per monitoraggio nel Mediterraneo : Roma, 4 ott., askanews, - Una nave italiana, 'Mediterranea', è partita dalle nostre coste per raggiungere il Mare Mediterraneo 'per svolgere un'attività di monitoraggio, testimonianza e denuncia della ...

Migranti - partita nave italiana per soccorso nel Mediterraneo - a bordo reporter in esclusiva per TPI : I garanti del progetto sono un gruppo di parlamentari, con il sostegno di esponenti del mondo della cultura e della società civile. Oggi giovedì 4 ottobre 2018, alle ore 15.00 a Roma presso la Sala ...

Migranti : partita nave ong-parlamentari : ANSA, - ROMA, 4 OTT - Una nave italiana, "Mediterranea", è partita per svolgere nel Mediterraneo attività di monitoraggio, testimonianza e denuncia "della drammatica situazione che vede donne, uomini ...

Migranti : partita nave ong-parlamentari : ANSA, - ROMA, 4 OTT - Una nave italiana, "Mediterranea", è partita per svolgere nel Mediterraneo attività di monitoraggio, testimonianza e denuncia "della drammatica situazione che vede donne, uomini ...

Migranti : partita nave italiana con Ong e parlamentari : Una nave italiana, "Mediterranea", è partita dalle nostre coste per raggiungere il Mare Mediterraneo per svolgere un'attività di monitoraggio, testimonianza e denuncia della drammatica situazione che vede costantemente donne, uomini e bambini affrontare enormi pericoli nell'assenza di soccorsi, nel silenzio e nella complice indifferenza dei governi italiano ed europei. Il progetto vede tra i ...

Seehofer vince la partita sui Migranti : la Germania accetterà solo quelli qualificati : Il governo tedesco ha annunciato oggi di avere raggiunto un accordo sulla nuova legge per l’immigrazione. L’intesa renderà più difficile ottenere asilo in Germania agli immigrati più poveri e privi di un titolo di studio. La bozza della legge – consultata da alcuni giornalisti tedeschi – dice che l’