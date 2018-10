Migranti | Mattarella firma il decreto sicurezza e scrive a Conte | «Rispetto per la

Mattarella firma il dl sicurezza ma scrive a Conte : "Rispettare la Carta sui Migranti" : "Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha emanato in data odierna il decreto legge in materia di sicurezza e Immigrazione e ha Contestualmente inviato una lettera al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte". È quanto si legge in una nota del Quirinale.Nella lettera che il Capo dello Stato ha inviato al premier si legge:"Signor Presidente,in data odierna ho emanato il decreto legge recante: "Disposizioni urgenti in materia di ...

Migranti - Salvini : 'Non credo che Mattarella si metterà di traverso sul decreto' : 'Non penso proprio'. Così il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini ha risposto a Radio Radio a chi gli chiedeva se il presidente della Repubblica Sergio Mattarella possa mettersi di ...

Matteo Salvini - la crisi con il Quirinale sul decreto Migranti : Mattarella non vuole firmare : La prima vera crisi politica che si sta affacciando sul governo Lega-M5s rischia di scoppiare sul decreto migranti voluto a gran forza da Matteo Salvini e di fatto frenato da un duplice fronte. Il primo è quello grillino,...

Mattarella : 'Le istituzioni europee e nazionali debbono lavorare insieme. Necessarie regole sui Migranti' : Per Mattarella vanno garantiti "libertà in un mondo aperto e allo stesso tempo coesione e solidarietà" che sono "presupposti per proseguire il cammino di pace, democrazia e sviluppo assicurato dall'...

Migranti - torna l'asse Salvini-Di Maio : e Mattarella chiama Conte : ROMA 'Il governo non è a rischio. E io non cambio linea, gli italiani sono con me'. Matteo Salvini lancia segnali rassicuranti e al tempo stesso muscolari. La minaccia di dimissioni è sempre lì, sul ...

Migranti - Mattarella cauto. Evitare crisi e scontro istituzioni : Roma, 23 ago., askanews, - Quirinale impenetrabile in queste ore. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, investito nuovamente - suo malgrado - dalla vicenda Migranti, non interviene ...

Migranti : Fava - non è tempo di moral suasion - intervenga Mattarella : Palermo, 23 ago. (AdnKronos) - "Vorrei che ci fosse un passo del presidente della Repubblica, non di moral suasion, non è più tempo del garbo con cui 'si manda a dire a'. Bisognerebbe che il presidente della Repubblica, che è il capo delle forze armate e il più alto garante della legalità costituzio

Migranti : sindaco Trapani - Mattarella intervenga - no braccio di ferro su pelle deboli : Palermo, 22 ago. (AdnKronos) - Un appello al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, perché intervenga "come avvenuto a Trapani nelle scorse settimane" per sbloccare la vicenda della nave Diciotti, ormeggiata da lunedì sera al porto di Catania senza che nessuno dei 177 Migranti a bordo possa

Migranti/ La contromossa del 'partito di Mattarella' per sfilare il governo a Salvini : Lega contro il 'partito del Quirinale' di cui fanno ormai parte a pieno titolo i grillini: è questo il retroscena dell'ultimo caso della nave Diciotti

Nave Diciotti, trattativa Italia-Unione Europea per sbarco 177 migranti. Ultime notizie Lampedusa, portavoce Malta attacca Matteo Salvini, replica ministri: "aiuti Ue o li mandiamo in Libia"