Migranti - la sfida delle Ong italiane : una nave nel Mediterraneo per salvarli : Varie associazioni hanno organizzato una nave battente bandiera italiana per un'attività di "monitoraggio, testimonianza e denuncia" di ciò che accade nel Mediterraneo

Migranti - Open Arms sfida Salvini : “Torniamo in mare con Astral”/ Ultime notizie : “Continueremo a combattere” : Migranti, Ong Open Arms torna nel Mediterraneo Centrale con nave "Astral": Ultime notizie, sfida diretta a Matteo Salvini, "salvare vite umane in pericolo è un obbligo".(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 23:42:00 GMT)

Migranti - ora l'Ungheria sfida l'Onu : "Gli illegali non entreranno mai" : "l'Ungheria non sarà mai un paese di Migranti, proteggeremo sempre la sicurezza del popolo ungherese". A dirlo al Consiglio Onu per i diritti umani a Ginevra è Peter Szijjarto, ministro degli Esteri ungherese che ha anche accusato le Nazioni Unite di "diffondere bugie" sulla politica migratoria del suo paese."E' ovvio che i funzionari Onu, che diffondono bugie sull'Ungheria, sono funzionari di parte, pro-migrazione", ha detto il ministro degli ...

Orban sfida l'Europa : "Non accettiamo ricatti - non saremo Paese di Migranti" : Lega e 5 Stelle divisi sulle sanzioni all'Ungheria anti-migranti che l'Europarlamento voterà domani. Matteo Salvini conferma l'asse sovranista con il premier Viktor Orban: "Non si processano i popoli ...

Migranti - Salvini sfida l'Onu : "Taglieremo i finanziamenti" : Lo scontro tra l"Onu e Matteo Salvini potrebbe essere solo all"inizio. E così il leader della Lega potrebbe seguire Trump sulla strada dei tagli ai contributi alle Nazioni Unite, organismo che per il ministro non ha diritto di "venire a dare lezioni agli italiani".Oggi nell"eterna bagarre sui Migranti è scesa in campo l"Alto commissario Onu per i diritti umani, Michelle Bachelet. E lo ha fatto con decisione per quella che il governo italiano già ...

Caos Libia - Migranti sfidano Salvini "Porti chiusi? Arriviamo lo stesso" : La Libia è sempre più nel Caos. Tra la popolazione il timore che i negoziati per consolidare la tregua raggiunta grazie alla mediazione dell'Onu falliscano è alto. E aumenta così anche la possibilità di una ripresa degli scontri già a partire dalle prossime ore.Secondo i dati diffusi dall'ospedale di Tripoli, nel corso dei combattimenti che hanno sconvolto la città nei giorni scorsi hanno perso la vita 78 persone e altre 313 sono rimaste ferite. ...

La Mussolini sfida papa Francesco : "Accolga i Migranti in Vaticano" : Nel dibattito sull'accoglienza si è inserita anche Alessandra Mussolini che ha lanciato una sfida a papa Francesco. "Accolga i migranti in Vaticano", ha tuonato la parlamentare rispondendo al Santo Padre che ieri è tornato a chiedere all'Italia maggiore reponsabilità nei salvataggi dei barconi partono dalle coste del Nord Africa.A infiammare gli animi è stata la decisione della Chiesa di accogliere alcuni dei migranti sbarcati dalla Diciotti a ...

I cattolici alla sfida dei Migranti : È il caso di fissare bene le premesse di partenza, ma se i dati reali dovessero confermare quanto è stato annunciato dai recenti sondaggi - e cioè che l’elettorato di area cattolica...

Migranti DICIOTTI : “VENDUTI E SUBITO TORTURE“/ Sindaco Rocca di Papa sfida Salvini : “venga qui a parlare” : MIGRANTI alla Cei di Rocca di Papa. Ultime notizie, il Sindaco del paese in provincia di Roma è in rivolta: "Li ha chiamati Salvini non io". Polemiche dopo l'accoglienza dei profughi(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 19:50:00 GMT)

Asse Italia - Ungheria sul tema Migranti. Salvini e Orban sfidano l'Ue : Il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi non ha nascosto le "dissonanze", mentre ieri 28 agosto, il suo omologo ungherese Peter Szijjarto ha assicurato che "nella politica d'immigrazione dell'...

