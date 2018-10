Migranti | abusi e sessualità i temi dei primi interventi al Sinodo sui giovani

Migranti - Unchr a Italia : linguaggio politico non crei spazi abusi : Roma, 14 set., askanews, - 'Ho esortato il governo Italiano a vigilare, a sorvegliare a che il linguaggio della politica non crei spazi per abusi, violenze anche a sfondo razzistico. Non accuso nessuno, non sta a me farlo, non lo desidero e non intendo farlo'. Così Filippo Grandi, Alto Commissario per i ...

Le parole del Papa - quelle vere - su abusi e Migranti : Gli altri li ha presi in carico la Conferenza Episcopale, non so se sotto 'l'ombrello' del Vaticano o no… non so come sia stata negoziata la cosa; ma vanno al Centro 'Mondo migliore', a Rocca ...

Migranti : sindaco Messina - hotspot abusivo - accertamenti in corso (2) : Palermo, 27 ago. (AdnKronos) - La struttura temporanea per l'accoglienza dei Migranti che sorge presso l'ex caserma Gasparro contrasterebbe con "le prescrizioni urbanistiche ed edilizie del Prg e del Ppr 'Bisconte' - spiegava il dipartimento di Edilizia privata del Comune di Messina in una nota targ

Migranti : blitz di CasaPound a Ostia : 'Via i venditori abusivi' : Nuovo blitz di CasaPound sulle spiagge di Ostia contro i venditori abusivi, allontanati da una ventina di militanti del movimento di estrema destra, guidati dal consigliere del X Municipio di Roma, ...

Campi abusivi - baraccopoli e caporalato : i Migranti nel Foggiano : Campi abusivi, baraccopoli e caporalato: i migranti nel Foggiano In Puglia, migliaia di lavoratori stranieri sono sparsi negli insediamenti delle campagne, dove spesso comandano i caporali e le condizioni di vita sono ai limiti del degrado Parole chiave: ...

USA : 125 denunce di abusi sessuali nei centri per bambini Migranti - Milano Post : La politica ha le sue ragioni. Ma i bambini hanno diritti che non si possono sottacere. E la povertà è un flagello che un mondo civile non dovrebbe tollerare.

Usa - abusi su bambini in centri Migranti : almeno 125 denunce - : Secondo una inchiesta dell'associazione di giornalismo investigativo ProPublica, che ha rivelato i dati forniti dalla polizia, i documenti provano maltrattamenti e scomparse avvenuti in 70 strutture ...

Migranti - “125 denunce per abusi sessuali sui bambini nei centri di raccolta degli Stati Uniti” : Almeno 125 denunce per abusi sessuali sui bambini nei centri di raccolta dei Migranti negli Stati Uniti a partire dal 2014. A darne conto è l’associazione Usa ProPublica, che cita dati forniti dalla polizia. L’organizzazione no profit afferma di avere acquisito anche prove documentali di maltrattamenti e bambini scomparsi in 70 dei circa 100 centri per Migranti gestiti dall’Ufficio per i rifugiati, agenzia governativa che dipende dal ...

