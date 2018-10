wired

: Migrantes, una graphic novel racconta il viaggio disperato dal Messico agli Usa - antocalderone : Migrantes, una graphic novel racconta il viaggio disperato dal Messico agli Usa - sm_varisco : L'IMMIGRAZIONE È UNA EMERGENZA? SÌ, MA CULTURALE -

(Di giovedì 4 ottobre 2018) Essere nella pelle di un migrante, lo avete mai immaginato? Avete mai pensato come sarebbe fare a cambio con una di quelle vite che, spinte dalla disperazione, investono tutti i soldi e le speranze che hanno per attraversare il Mediterraneo a bordo di imbarcazioni precarie? C’è chi non solo lo ha immaginato, ma ha voluto provarlo. E poco importa se il territorio attraversato non è di mare, non parte dall’Africa per raggiungere l’Europa, bensì dalper arrivareStati Uniti. Sempre diper la sopravvivenza si tratta. Sempre di “migrante” parliamo. “Migrante” parola assoluta, condizione che, per disperazione, accomuna i sudamericani che attraversano il Centro-America, in cerca del sogno americano,africani che attraversano il nostro mare, in cerca di quello europeo. L’uomo che ha vestito i panni del migrante è Flaviano Bianchini, ambientalista e attivista per i ...