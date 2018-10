Meteo | 3bmeteo com | nubifragi al Sud e venerdì peggiorerà anche al Nord

Per Ferragosto 3b Meteo assicura che in Sardegna ci sarà ancora tempo instabile e soleggiato : Prosegue la fase instabile sulla Sardegna con tempo rali anche forti. L'alta pressione nord africana resta sbilanciata verso l'Europa occidentale permettendo a correnti a instabili di raggiungere l'...

Meteo : 3b Meteo .com - picchi di calore tra i 36 e i 39 gradi La mappa delle temperature : Anticiclone subtropicale in ulteriore rinforzo sul Mediterraneo centro-occidentale, molto caldo su gran parte d'Italia SETTIMANA ROVENTE, picchi FINO A 36-39°C Sarà con molta probabilità la settimana ...

Eclissi di Luna : questa notte a naso all'insù - 3bMeteo ci spiega le varie fasi - video : Saranno sicuramente la coppia più bella del cielo, entrambi vestiti di rosso, vicini, vicini come raramente si potrebbe verificare. Non stiamo parlando di due amanti, tirati a 'lucido' per un evento ...