Mercati | La Manovra è sostenibile Dietro lo spread Parigi e Berlino

Nervosismo dei Mercati. Confindustria : da manovra rischio aumento delle tasse : Se continuiamo invece a chiedere sacrifici, l'economia tornerà a deprimersi". Anche l'altro vicepremier Matteo Salvini conferma di voler andar avanti con la manovra, e non abbassa i toni. Stamattina ...

Manovra - Confindustria : “Con aumento deficit Mercati si aspetteranno tasse più alte”. Di Maio : “Non torniamo indietro” : “L’aumento del deficit serve per avviare parti del contratto di governo di sostegno al welfare, misure molto difficili da cancellare se non in situazioni emergenziali. Se gli operatori sono razionali e percepiranno questa maggiore spesa pubblica come permanente, si aspetteranno tasse più alte in futuro, aumentando di conseguenza il risparmio”. E’ il giudizio espresso dal Centro studi di Confindustria nel rapporto ...

Manovra - Molinari (capogruppo Lega) : “Tutto il caos dei Mercati dal reddito di cittadinanza che non si sa cos’è” : “Tutto il caos dei mercati nasce dal reddito di cittadinanza che ancora non si sa cosa sia. Le varie ipotesi di flat tax e quota cento sono state studiate con diverse declinazioni invece l’elemento che manca di capire è in cosa consiste il reddito di cittadinanza: la platea, quale sarà il meccanismo“. E’ quanto afferma il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari uscendo da Palazzo Chigi assieme al suo omologo al Senato ...

Manovra - Di Maio vs Moscovici : “Fa terrorismo sui Mercati”. E su pace fiscale : “Non votiamo condono” ma non risponde alla domanda : Scontro sulla Manovra tra il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio,e la Commissione europea. Dopo le parole del commissario agli Affari economici, Pierre Moscovici, e la bocciatura arrivata dal vicepresidente della Commissione Ue, Valdis Dombroviskis (“Il Def non sembra compatibile con le regole del Patto“), da Roma è il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico a replicare: “Stamattina a qualcuno non andava ...

Manovra : per Barclays stime Pil governo troppo ottimistiche - 'Mercati e Ue rimarranno scettici' : "In un contesto di rallentamento della domanda globale e sulla base di prospettive di una politica monetaria meno accomodante, riteniamo che i mercati finanziari e la Commissione europea considereranno improbabile che le misure fiscali lanciate dal governo, riforma delle pensioni, flat tax ...

Giulio Tremonti - manovra : 'Il problema non sono i Mercati ma i grandi fondi sovrani' : Spread, Borse, speculazioni . Si discute di manovra e in studio a Omnibus su La7 parla Giulio Tremonti: 'Questo è un semilavorato, bisogna aspettare dicembre', 'molto dipende da cosa c'è dentro in ...

Manovra e Mercati - lo spread scende a 265 punti. Piazza Affari tenta il recupero : MILANO - Ore 12:30. Resta alta la guardia sull'Italia, ma dopo un avvio in rialzo lo spread tra Btp e Bund tedeschi , che ha registrato una fiammata lo scorso venerdì dopo la decisione del governo di ...

Mercati nervosi sulla manovra : spread apre in rialzo a 272 punti : Le rassicurazioni sulla manovra arrivate nel fine settimana dal ministro dell'economia Giovanni Tria non bastano a rassicurare il mercato. Lo spread tra Btp e Bund ha aperto questa mattina in rialzo a 272 punti contro i 267 della chiusura di venerdi dopo essere arrivato a ...

Manovra - Di Maio : 'Mercati tifano per Paese che va bene' | : Il leader del M5s dopo l'approvazione della nota di aggiornamento al Def: "Da Pd e Fi terrorismo con i media". E spiega, rivolto ai dem: "Benefici della legge di bilancio anche a chi protesta". ...

Manovra - Tria "media" con i Mercati : obiettivo è crescita dell'1 - 6% nel 2019 e calo debito | E Conte annuncia un "piano di investimenti" : La nota d'aggiornamento al Def punta a una crescita dell'1,6% nel 2019 e dell'1,7% nel 2020. A spiegarlo è il ministro dell'Economia che assicura che la Manovra garantirà anche un calo del debito di un punto l'anno per i prossimi tre anni. Il premier: piano per gli investimenti pubblici per 38 miliardi in 15 anni

Pensioni - Di Maio 'Nel 2019 risolveremo quota 41'. Manovra 'Non è sfida a Ue e Mercati' : Poi ha toccato il delicato argomento degli attacchi subiti dal ministro dell'Economia che sarebbe stato sul punto di dimmettersi . Se Sergio Mattarella abbia chiesto a Giovanni Tria di rimanere 'io ...

La manovra spaventa i Mercati - in fumo 22 miliardi : La manovra in deficit spaventa i mercati. È stato un venerdì nero a Piazza Affari, in calo del 3,75%. Bruciati 22 miliardi di capitalizzazione. Lo spread vola a 280 per poi chiudere a 267 punti base. ...