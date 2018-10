Mazzarri | Col Frosinone sarà battaglia

Un Allenatore al Giorno : Walter Mazzarri - dal miracolo Reggina al flop dell’Inter : Walter Mazzarri è nato a San Vincenzo, il 1º ottobre 1961, è un Allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista, tecnico del Torino. Conta oltre 400 presenze in panchina nelle prime due divisioni del campionato italiano (403 in Serie A) e due finali di Coppa Italia (con una vittoria e una sconfitta, ai rigori). Esperienze ottime a Reggina, Sampdoria, Napoli, flop all’Inter. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB ...

Atalanta-Torino - Mazzarri : 'Dopo il Napoli assunzione di responsabilità collettiva - ci saranno cambi di formazione' : Un solo obiettivo per il Torino, rialzare immediatamente la testa dopo la sconfitta interna arrivata nell'ultimo turno di campionato contro il Napoli e provare a portare a casa da Bergamo un risultato ...

Torino - Cairo : “Superiamo la sconfitta col Napoli - fiducia in Mazzarri” : “Una partita andata male può capitare. Ho massima fiducia nel lavoro di Mazzarri“. E’ un Urbano Cairo disteso nonostante la pesante sconfitta in campionato del suo Torino con il Napoli. “Succede che la partita non abbia l’esito sperato, la squadra non ha fatto quel passo avanti che aveva fatto nelle partite precedenti: ci può stare e dobbiamo resettare: mercoledì c’è un’altra occasione” ...

Torino - dopo la debacle col Napoli parla Cairo : la posizione di Mazzarri e le critiche alla squadra : Urbano Cairo, presidente del Torino, ha analizzato la posizione del tecnico granata Mazzarri dopo il flop interno col Napoli Urbano Cairo non sembra essere affatto preoccupato per il momento no del suo Torino. Il presidente, riporta l’Ansa, placa le polemiche post Napoli e conferma il tecnico Mazzarri sulla panchina granata: “Succede la partita che non ha avuto l’esito sperato, la squadra non ha fatto quel passo avanti ...

Mazzarri - Inter-Torino / "Vogliamo metterli in difficoltà e su Belotti..." : Mazzarri, Inter-Torino: il tecnico granata sottolinea come la volontà è quello di mettere in difficoltà la squadra di Luciano Spalletti. Inoltre rilancia il Gallo Andrea Belotti.(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 22:08:00 GMT)

Mazzarri : "Quest'anno il vero Belotti. Inter? Vogliamo metterli in difficoltà" : Domani sera il Torino torna in campo per la seconda giornata di campionato: dopo il k.o all'ultimo secondo contro la Roma, i granata cercano un risultato positivo a San Siro contro l'Inter di Luciano ...