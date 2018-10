Max Biaggi | dopo Bianca Atzei arriva ‘lei’ Beccato così | la paparazzata

“Ho rotto il giuramento”. Max Biaggi spiazza tutti così - all’improvviso : Un incidente che ha segnato profondamente la sua vita e quella delle persone che gli stavano intorno, quello capitato a Max Biaggi lo scorso 9 giugno, quando sul circuito di Latina, durante un allenamento, aveva riportato delle fratture multiple, finendo ricoverato in ospedale al San Camillo di Roma dove era rimasto per trenta giorni. Una volta superati quei momenti terribili, il pilota aveva rivelato di aver fatto una promessa solenne al ...

Max Biaggi e Loris Capirossi tornano in sella di Aprilia RSV4 : Max Biaggi e Loris Capirossi si sono trovati fianco a fianco sugli stupendi saliscendi del Mugello, così come accaduto in tante stagioni di Motomondiale. In sella alle loro Aprilia RSV4 sono scesi in pista approfittando del sedicesimo appuntamento stagionale con gli Aprilia Racers Days 2018. Gli appassionati arrivati al Mugello per godere di una giornata in sella su una delle più belle piste del Motomondiale hanno così avuto la sorpresa di ...

