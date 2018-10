Maturità 2019 | cambia l' Esame di Stato | le prove scritte saranno solo 2

Blastingnews

(Di giovedì 4 ottobre 2018) Da quest'annono le norme per ledell’diVIDEO conclusivo della Scuola secondaria di II grado. Secondo il Ministero dell'Istruzione cidued'invece di tre e una prova orale. Cambieranno i requisiti per l'accesso all'stesso e il metodo di punteggio del voto finale. La circolare del Ministero dell'Istruzione sulla Maturita'Il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca ha appena illustrato le norme che entreranno in vigore per gli studenti che quest'anno dovranno affrontare l'diconclusivo della scuola secondaria di II grado per poter dare un panorama chiaro delle linee guida da re. La circolare inoltre è provvista di due allegati: uno è il Documento di lavoro redatto da una commissione di esperti capitanati dal linguista Luca Serianni per preparare le tracce della prima prova scritta italiano, ...