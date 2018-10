Mattarella - restano obblighi Carta : ANSA, - ROMA, 4 OTT - "Avverto l'obbligo di sottolineare che, in materia, come affermato nella Relazione di accompagnamento al decreto, restano "fermi gli obblighi costituzionali e internazionali ...

Vaccini - dietrofront : restano obbligatori Mattarella : mai diffidare della scienza : Cancellato l’emendamento al Milleproroghe che avrebbe permesso per quest’anno ai bambini senza profilassi di frequentare nidi e materne. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: «Nei confronti della scienza non possiamo esprimere indifferenza e diffidenza verso le sue affermazioni e risultati».

Strage di Bologna - Mattarella : "Ancora ombreRestano complicità e gravi depistaggi" : In un messaggio il Presidente ricorda che "il tempo non offusca la memoria di quell'attentato, disumano ed eversivo. Dai processi giudiziari sono arrivate le condanne, delineando la matrice neofascista". Fico: "Lo Stato deve esserci al 100%".

Strage di Bologna - Mattarella : restano zone d'ombra da illuminare : ... prometto fatti" - "Per me è incredibile che, dopo che lo Stato si è dimostrato negligente per 38 anni, i familiari dimostrino ancora una volta una lezione di civiltà che la politica non ha mai dato ...