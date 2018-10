Mattarella firma ma avverte : “Rispettare Carta su migranti” Salvini : non siamo fessi Video : Il Capo dello Stato richiama in particolare l’articolo 10 della Carta che prevede l’obbligo per l’Italia di rispettare le norme di diritto internazionale. Il commento di Salvini: «Ciapa lì e porta a ca’»

Mattarella firma il decreto sicurezza e scrive a Conte : "Sui migranti rispettare la Carta" | Salvini replica : "Sì - ma non siamo fessi" : Il presidente della Repubblica ha emanato il decreto legge in materia di sicurezza e Immigrazione. Contestualmente ha inviato una lettera al premier Giuseppe Conte in cui si richiama ai "valori della Costituzione" con riferimento al "rispetto degli obblighi internazionali" del nostro Paese

