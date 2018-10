Massoneria Sicilia impone dichiarazione di apparteneza per eletti Fava | Dovere di

Massoneria - in Sicilia approvata la legge Fava : i deputati regionali dovranno dichiarare se sono iscritti a logge : I consiglieri regionali eletti in Sicilia dovranno dichiarare la loro eventuale appartenenza a logge massoniche. L’Assemblea regionale Siciliana ha infatti approvato il ddl voluto dal presidente della Commissione regionale antimafia, Claudio Fava: trentanove i voti a favore, due i contrari. “Nonostante le fortissime pressioni in senso contrario, abbiamo affermato un dovere di trasparenza e di responsabilità che adesso andrebbe ...