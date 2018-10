Martina Sebastiani contro Mara | “Un po’ azzardato chiamare Andrew”

Andrew di Temptation e Martina Sebastiani : ecco perché si sono lasciati : Temptation Island, Andrea Dal Corso e Martina Sebastiani : in che rapporti sono rimasti L’arrivo di Andrea Dal Corso a Uomini e Donne ha spinto molti in questi giorni a chiedersi: ma perché Andrew e Martina Sebastiani si sono lasciati dopo Temptation Island? Ebbene a questa domanda, adesso, proveremo noi a rispondere, cercando di chiarire le […] L'articolo Andrew di Temptation e Martina Sebastiani : ecco perché si sono lasciati ...

Lara Zorzetto vs Martina Sebastiani/ Lite furiosa su Instagram : "Ha detto cose squallide su tutte!" : Lara Zorzetto contro Martina Sebastiani , è guerra su Instagram tra le due ex fidanzate di Temptation Island. Martina sbotta: "È falsa e mi ha usato"; Lara "Cattiveria gratuita"(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 22:30:00 GMT)

Lara Zorzetto e Martina Sebastiani litigano in diretta sui social : Temptation Island: Lara Zorzetto e Martina Sebastiani litigano in diretta su Instagram Ormai da qualche giorno è esplosa la polemica che vede protagonista Lara Zorzetto di Temptation Island. Ormai sembra più che chiaro che l’amicizia tra lei e tutte le altre fidanzate che hanno partecipato al programma di Canale Cinque è terminata. Martina Sebastiani ha […] L'articolo Lara Zorzetto e Martina Sebastiani litigano in diretta sui social ...

Martina Sebastiani - tra Andrew e Gianpaolo - svela : 'A 20 anni sono stata in coma' : Torna a catturare l'attenzione del pubblico l'ex fidanzata di Gianpaolo Quarta, diventata nota per la partecipazione alla trasmissione estiva Temptation Island [VIDEO]. Martina Sebastiani , che ha rilasciato un'intervista al magazine di Uomini e Donne, sembra essere ancora divisa tra l'ex compagno, con cui ha intrapreso la propria avventura nel Reality Show condotto da Filippo Bisciglia, e l'ex tentatore Andrea Dal Corso. Con quest'ultimo, è nato ...

Temptation Island - Martina Sebastiani : "Sono stata in coma" : Un brutto incidente avuto quando era poco più che maggiorenne e che l'ha portata al coma. Martina Sebastiani racconta al Magazine di Uomini e Donne del suo passato: Quando nella vita si attraversano momenti difficili si impara a capire l’importanza di apprezzare qualunque attimo di felicità. A 20 anni ho avuto un brutto incidente in macchina che mi ha costretta sei mesi in ospedale, dove per dieci giorni sono stata in coma. Ci ho messo ...