"A 7 giorni dalla festa sul balcone di Di Maio non c'è ancora un testo del Def né numeri", è "scandaloso". Il segretario del Pd,,in conferenza stampa al Nazareno dopo un incontro con le parti sociali, attacca il governo sulla Manovra. Parla di "".E sul ministro Tria: il giudizio è "totalmente negativo, non riesce a determinare nessun punto d'ordine". "Siamo di fronte a dilettanti allo sbaraglio che giocano sulla pelle degli italiani", incalza. E sollecita la presentazione del Def in Parlamento.(Di giovedì 4 ottobre 2018)