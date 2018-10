Marcia per la pace o sfilata farsa?

Nell'era delle ideologie - l'Italia riparte dalla Marcia Perugia-Assisi : In tempi di imbarbarimento dello spazio pubblico, di banalizzazione mediatica, di demagogia politica, potrebbe sembrare ingenuo o anacronistico raccontare di organizzazioni e cittadini che studiano e approfondiscono notizie e ragionamenti per rendere serio il proprio impegno politico e più efficaci le proprie argomentazioni.È così che - a dispetto di chi misura la vitalità di associazioni e movimenti dal numero di ...

Edic Calabria&Europa alla Marcia Perugia Assisi della pace e della fraternità : E’ iniziato con il ritrovo alla Porta d’Europa a Lampedusa, per ricordare una delle più grandi tragedie del Mediterraneo, che

Lampedusa in Marcia per ricordare la strage dei migranti dell'ottobre 2013 : Lampedusa oggi in marcia nel giornata in cui si ricorda la strage di migranti del 3 ottobre 2013, quando morirono 368 persone a mezzo miglio dall'isola, a un passo dalla salvezza. Il corteo, con in testa il sindaco Totò Martello, e poi molti studenti e giovani giunti da piu' parti d'Italia, volontari e cittadini, hanno raggiunto la Porta d'Europa; poi un momento di raccoglimento e una cerimonia di commemorazione ...

Strade riscaldate - edifici impermeabili e Marciapiedi illuminati grazie ai dati meteo : ecco come Google vuole trasformare il cuore di Toronto nella città-modello della tecnologia del futuro : Strade riscaldate che scioglieranno il ghiaccio e la neve al contatto. Sensori che controlleranno il traffico e proteggeranno i pedoni. Navette a guida automatica che trasporteranno le persone alle loro abitazioni. È questo, per sommi capi, il progetto con cui Alphabet, società madre di Google, intende trasformare una parte degradata del lungomare di Toronto in quella che potrebbe essere la comunità più controllata della storia per “ridefinire ...

Il comparto media dell'Italia Marcia in positivo - +1% - - notevole balzo in avanti per Mediaset : L' Indice media italiano si muove all'insegna degli acquisti seguendo la scia positiva disegnata dall' EURO STOXX media . Il settore Entertainment & media ha aperto a 10.788,87, e si è poi portato a ...

Atletica - Olimpiadi Giovanili 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Si punta sulla Marcia e sui 400 di Benati : L’Italia sarà presente con 13 azzurri nell’Atletica leggera alle Olimpiadi Giovanili 2018. La rassegna a cinque cerchi riservata alle grandi promosse dello sport internazionale si disputerà a Buenos Aires (Argentina) dal 6 al 18 ottobre, le gare di Atletica leggera si svolgeranno nello specifico tra l’11 e il 16 ottobre all’Athletics Field della capitale sudamericana. La nostra Nazionale sarà composta da 8 ragazzi e 5 ...

NBA – Kyrie Irving fa Marcia indietro : “terra piatta? Ho sbagliato a dirlo perché…” : Kyrie Irving fa marcia indietro sulla questione della terra piatta: la stella dei Celtics sente di dover chiedere scusa Qualche mese fa Kyrie Irving aveva sorpreso tutti con alcune dichiarazioni particolari legate alla forma della terra. La stella dei Celtics ha ‘negato’ anni e anni di studi, definendo la terra piatta come il parquet che solca in ogni partita e non sferica come la palla che é abituato a tenere in mano. Un ...

L'Ue spera nella retroMarcia : "Eurogruppo è famiglia. L'Italia rispetti le regole" : "Siamo una famiglia e L'Italia deve rispettare le regole". A dirlo durante è il presidente Ue di turno all'Ecofin, Hartwig Loeger. "Visto il dibattito in corso viene la necessità di chiarire che l'Eurogruppo rappresenta un'unione monetaria, siamo tutti insieme in questa famiglia e dobbiamo lavorare tutti insieme per la stabilità", ha detto il ministro delle Finanze austriaco, "Da parte nostra, come ministri, sosteniamo il ministro Giovanni Tria ...

Diritti umani - pace e informazione libera : tutto pronto per la Marcia della Pace Perugia Assisi 2018 : " Un grande momento di confronto su quello che sta succedendo " hanno spiegato gli organizzatori sulle prospettive dell'Italia, dell'Europa e del mondo e sulle nostre responsabilità". Il Meeting e la ...

Prc : necessario cambio di Marcia per il Comune di Palermo : Adesso tocca al Sindaco avanzare una proposta politica ed una compagine amministrative adeguate alla visione della città per cui è stato eletto."

Desperate Housewives - Marcia Cross e il cancro : ‘Ho perso i capelli ma grata di essere viva’ : Marcia Cross, la ‘rossa’ Bree van de Kamp di Desperate Housewives, ha avuto il cancro. Ma attenzione: c’è un lieto fine perché l’attrice ha lottato, si è curata ed è guarita quando invece mezzo mondo pensa che sia ancora nella fase più dura del combattimento con la malattia. La genesi dell’equivoco sta in un post di Instagram in cui lei, accanto a una sua foto con i capelli molto corti, chiedeva ai suoi seguaci ...